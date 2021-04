V obchodoch je takmer o 100 % viac jahňaciny ako vlani

Bratislava 2. apríla (TASR) - Tradičná veľkonočná pochúťka, jahňacina, ktorá roky smerovala najmä na taliansky trh, oslovila už aj Slovákov. V obchodoch pred Veľkou nocou možno nájsť takmer o 100 % viac jahňaciny ako vlani. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Chovateľov oviec podľa nej mimoriadne teší záujem spotrebiteľov o kvalitnú slovenskú jahňacinu. Prioritou je podľa nej umiestňovať produkciu na domácom trhu, čo sa začína postupne napĺňať.



Uviedla, že Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku hodnotí tohtoročný záujem o produkty ako diametrálne odlišný v porovnaní s minulosťou. Ak sa porovná rok 2021 s obdobím spred 10 až 30 rokov, keď odchádzala celá slovenská produkcia jahniat na zahraničné trhy, tento rok je úplne iný. Z celoslovenskej produkcie sa teraz vyviezlo na veľkonočný taliansky trh len 40 % zvierat, zvyšok zostal doma. Záujem spotrebiteľov podľa Holéciovej rapídne stúpol.



"Kým vlani sme do obchodov umiestnili 8000 jahniat, tento rok už 15.000. Máme plány, pri ktorých počítame s budúcoročným odbytom do obchodov v množstve až 40.000 jahniat," uviedol riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.



Zväz podľa Holéciovej pre podporu predaja mäsa a mliečnych výrobkov z oviec a kôz zriadil novú webovú stránku www.mojbaca.sk a v marci minulého roku vytvoril ochrannú známku "Zlaté jahňa 100 % slovenské", ktorá je aj patentovo chránená. Známka by mala pomôcť spotrebiteľovi nakúpiť skutočne slovenskú jahňacinu. SPPK podľa hovorkyne zas pred Veľkou nocou spustila projekt na sociálnych sieťach s názvom Slovenská Veľká noc, prostredníctvom ktorej hovorí o benefitoch veľkonočných potravín, jahňacinu nevynímajúc.



Podčiarkla, že pozitívnou správou pre odvetvie je aj to, že chovatelia našli seriózneho slovenského výkupcu, ktorý má bitúnok, rozrábkareň a dokáže predávať jahňatá. Uzavrel sa podľa nej dôležitý kruh: slovenský chovateľ - slovenský spracovateľ - slovenský obchodník - slovenský spotrebiteľ.



"Vďaka tomu, že sme prvýkrát podpísali zmluvy s pevnou odbytovou cenou, dostaneme takýmto spôsobom navyše za predané jahňatá 1,2 milióna eur, ktoré by si ináč rozdelili neseriózni výkupcovia tak, ako tomu bolo v minulosti. Sú to peniaze dôležité pre ďalší chov zvierat. Máme zmluvy na serióznu cenu, pri ktorej konečne chovateľ nechová zvieratá so stratou. Považujeme to za historický úspech, ktorý sa nám v tomto roku podaril dosiahnuť," povedal Reľovský.



Kľúčové pre budúcnosť slovenského ovčiarstva teraz podľa Holéciovej bude, aby sa so zvýšeným záujmom Slovákov o jahňacinu podarilo naplniť aj všetky prísľuby, ktoré dostali chovatelia oviec a kôz počas rokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Spresnila, že ide o štyri oblasti, v ktorých by sa mali udiať zmeny a ktoré by mali prispieť k stabilizácii odvetvia a následne postupnému nárastu počtu chovaných oviec: zvýšenú platbu na veľkú dobytčiu jednotku pre ovce a kozy a zlepšenie odbytu jahňaciny sa už podarilo realizovať. Treťou oblasťou pripravovaných zmien je otázka farmárskych bitúnkov. Snahou producentov je, aby mohli ponúknuť kvalitné mäso aj v rámci predaja z dvora pri realizovaných nárokoch zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Štvrtou oblasťou je pomoc štátu pri predaji a spracovaní vlny, s ktorou majú chovatelia dlhodobo pre chýbajúci odbyt problémy.



Dodala, že pokiaľ by sa podarilo naplniť všetky prísľuby, ktoré chovatelia dostali od MPRV, chov oviec na Slovensku by sa po dlhých rokoch stabilizoval. Ovčiari majú v prípade pozitívneho trendu v pláne zvýšiť počet oviec zo súčasných približne 320.000 kusov na 600.000 kusov.