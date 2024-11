V obchodoch v USA sa začína kľúčová vianočná sezóna

New York 29. novembra (TASR) - Maloobchodníci v Spojených štátoch s napätím vyčkávajú na prvé údaje o tržbách po oslavách Dňa vďakyvzdania, keď sa v tzv. čierny piatok (Black Friday) oficiálne začína vianočná nákupná sezóna. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Obchodné domy, maloobchodné reťazce, skrátka všetci obchodníci, veľkí aj malí, lákajú zákazníkov na veľké zľavy do kamenných obchodov v čase, keď mnohí hľadajú darčeky skôr na internete.



"Čierny piatok je pre maloobchodníkov stále neuveriteľne dôležitým dňom," povedal Grant Gustafson, vedúci maloobchodného poradenstva a analýz v spoločnosti Sensormatic. "Pre maloobchodníkov môže byť signálom, čo môžu očakávať po zvyšok sezóny," dodal.



Analytici v USA predpovedajú solídnu vianočnú nákupnú sezónu, aj keď možno nie takú ako v minulom roku. Mnohí zákazníci sú totiž pod finančným tlakom a tak sú opatrní pri svojich výdavkoch aj napriek zmierňovaniu inflácie. Aj preto sa budú maloobchodníci ešte viac snažiť prilákať čo najviac klientov a prinútiť ich minúť viac, pretože medzi Dňom vďakyvzdania a Vianocami je tento rok o päť dní menej.



Impulzívne nákupy sú potenciálnou oblasťou pre veľký rast predaja. Podľa prieskumu spoločnosti Circana je u nakupujúcich trikrát väčšia pravdepodobnosť, že nakúpia impulzívne vo fyzickom obchode ako online.



Národná federácia maloobchodníkov predpovedá, že kupujúci zvýšia svoje výdavky v novembri a decembri o 2,5 % až 3,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Na porovnanie, počas sviatočnej nákupnej sezóny 2023 sa výdavky oproti roku 2022 zvýšili o 3,9 %.



Podľa Adobe Digital Insights, divízie softvérovej spoločnosti Adobe, online predaj zatiaľ prekonáva očakávania. Spotrebitelia v USA minuli pri nákupoch online od 1. novembra do 24. novembra 77,4 miliardy USD (73,42 miliardy eur), čo je o 9,6 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Adobe predpovedalo za celú tohoročnú vianočnú sezónu nárast online tržieb o 8,4 %.



Analytici považujú päť dní od Dňa vďakyvzdania vo štvrtok (28. 11.) cez Black Friday až po Cyber Monday (2. 12.) za kľúčový barometer ochoty nakupujúcich míňať po zvyšok sezóny.



Napríklad Deň vďakyvzdania je podľa analýzy spoločnosti Adobe najlepší čas na nakupovanie online, keďže internetové obchody ponúkajú najväčšie zľavy na športové potreby, hračky, nábytok a spotrebiče.



(1 EUR = 1,0542 USD)