V obci Banka plánuje investor postaviť rezidenciu Beethovenova alej
Predpokladaná celková kapacita objektov v severnej časti územia je 792 užívateľov, z toho 574 v bytových domoch, 200 v polyfunkčnom dome a 18 v chatkách.
Autor TASR
Banka 12. marca (TASR) - V katastri obce Banka pri Piešťanoch plánujú vybudovať obytný a rezidenčný súbor Beethovenova alej - severná strana. Zámer počíta s výstavbou rezidenčnej zóny, polyfunkčného objektu a súvisiacej občianskej vybavenosti. V lokalite má vzniknúť sedem bytových domov, jeden polyfunkčný objekt a deväť chatiek určených na krátkodobý pobyt. Vyplýva to zo zámeru predloženého v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Predpokladaná celková kapacita objektov v severnej časti územia je 792 užívateľov, z toho 574 v bytových domoch, 200 v polyfunkčnom dome a 18 v chatkách. Sídelnú štruktúru majú dopĺňať objekty občianskej vybavenosti vrátane samostatnej reštaurácie a múzea. V území sa zároveň počíta s plochami pre voľnočasové aktivity, hracími plochami a tematickými atrakciami vrátane expozícií dinosaurov.
Projekt plánuje tiež výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry vrátane miestnych komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch a rozsiahlych plôch zelene. Navrhovaná činnosť má byť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaradená do kategórie infraštruktúra a bude predmetom zisťovacieho konania.
Rezidencia má byť umiestnená na viacerých pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľností. Celkový záber riešeného územia predstavuje približne 162.023 štvorcových metrov. Investorom projektu - navrhovateľom v procese EIA je spoločnosť Beethoven’s alley II.
Investor predbežne uviedol orientačné náklady v sume 650.000 eur, ktoré majú zabezpečiť všetko potrebné na prípravu stavby, teda prípojky vody, elektriny a plynu, odvodnenie, kanalizáciu, prístupové cesty a dočasné vybavenie staveniska. Ide o technické zabezpečenie stavby, ktoré musí byť pripravené pred samotnou výstavbou. Presná suma bude známa až po vypracovaní výkazu výmer v projektovej dokumentácii, ktorá detailne určí množstvo materiálu a práce potrebnej na realizáciu.
Navrhovaná činnosť nadväzuje na účel využitia lokality v zmysle územnoplánovacej dokumentácie obce. Navrhovateľ v zámere uvádza, že nemá vo vlastníctve iný vhodný pozemok alebo funkčnú objektovú sústavu, kde by bolo činnosť možné umiestniť. Predpokladaný termín začatia výstavby má byť podľa zverejnených materiálov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere. Termín začatia prác je do dvoch rokov podľa rozhodnutia o stavebnom zámere.
Zámer nepriamo nadväzuje na starší developerský zámer Beethovenova alej, ktorý pripravovala developerská skupina Iuris Group prostredníctvom spoločnosti Iuris Invest. Vlastnícke pomery pozemkov sa v minulosti menili po dražbe, kde ich získala firma Forespo Development 4 za približne 1,94 milióna eur. Vlastníkom neskôr bola aj spoločnosť Koruna Finance Gustáva Lacu, ktorého meno sa spája s areálom bývalého outletového centra Voderady.
