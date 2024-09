V obci Drienčany revitalizujú námestie

Drienčany 30. septembra (TASR) - V obci Drienčany v okrese Rimavská Sobota sa v septembri začali práce na revitalizácii námestia. V rámci projektu jeho obnovy za vyše 67.000 eur pribudne i nová fontána. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Švoňava.



"Ide o celkovú revitalizáciu námestia, asfaltové plochy budú nahradené zámkovou dlažbou. Pribudnú lavičky, koše na odpad, vyvýšené záhony so zeleňou aj fontána," priblížil starosta. Ako dodal, práce sa realizujú v úseku od hasičskej zbrojnice k miestnemu pohostinstvu v centre obce. V blízkosti autobusovej zastávky vybudujú aj novú fontánu.



Na revitalizáciu námestia získala obec dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Malohont. "Práce sa začali v prvej polovici septembra, dokončené by mohli byť do konca októbra," dodal Švoňava. Projekt za vyše 67.000 eur si vyžiadal aj spolufinancovanie samosprávy, obecné zastupiteľstvo naň z rozpočtu vyčlenilo približne 4500 eur.