< sekcia Ekonomika
V obci Markušovce začali s výstavbou zberného dvora na Brezovej ulici
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov Európskej únie z Programu Slovensko, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.
Autor TASR
Markušovce 29. októbra (TASR) - V obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves nedávno začali s výstavbou zberného dvora na Brezovej ulici. Samospráva na webovej stránke informovala, že minulý týždeň odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. Cieľom projektu je zvýšiť množstvo vyzbieraného a vytriedeného odpadu a zlepšiť systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci.
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov Európskej únie z Programu Slovensko, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce. Celkové oprávnené výdavky predstavujú takmer 600.000 eur. „Stavebná časť projektu v hodnote viac ako 388.000 eur prebehne od októbra do decembra 2026. Podporné aktivity v projekte potrvajú do februára 2027,“ uviedla samospráva.
Nový areál zberného dvora bude slúžiť na zber a triedenie viacerých druhov odpadov, od komunálneho, cez biologicky rozložiteľný až po objemný, drobný stavebný a elektrický odpad. Na spevnených plochách budú umiestnené kontajnery rôzneho typu a objemu - ekosklad na elektroodpad, vaňové kontajnery a kontajnery na šatstvo. Priestor doplní zázemie pre techniku, váha, vstupná rampa a vrátnica. V projekte sa ráta aj s úpravou spevnených plôch a oporného múru, vybudovaním infraštruktúry a oplotením areálu.
„Nový zberný dvor zvýši mieru separácie a recyklácie, zníži množstvo odpadu na skládkach aj výskyt čiernych skládok, prinesie usporiadané centrálne miesto na odovzdanie odpadu a zlepší čistotu v obci. Zároveň podporí environmentálne zodpovedné správanie obyvateľov,“ upozornila obec.
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov Európskej únie z Programu Slovensko, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce. Celkové oprávnené výdavky predstavujú takmer 600.000 eur. „Stavebná časť projektu v hodnote viac ako 388.000 eur prebehne od októbra do decembra 2026. Podporné aktivity v projekte potrvajú do februára 2027,“ uviedla samospráva.
Nový areál zberného dvora bude slúžiť na zber a triedenie viacerých druhov odpadov, od komunálneho, cez biologicky rozložiteľný až po objemný, drobný stavebný a elektrický odpad. Na spevnených plochách budú umiestnené kontajnery rôzneho typu a objemu - ekosklad na elektroodpad, vaňové kontajnery a kontajnery na šatstvo. Priestor doplní zázemie pre techniku, váha, vstupná rampa a vrátnica. V projekte sa ráta aj s úpravou spevnených plôch a oporného múru, vybudovaním infraštruktúry a oplotením areálu.
„Nový zberný dvor zvýši mieru separácie a recyklácie, zníži množstvo odpadu na skládkach aj výskyt čiernych skládok, prinesie usporiadané centrálne miesto na odovzdanie odpadu a zlepší čistotu v obci. Zároveň podporí environmentálne zodpovedné správanie obyvateľov,“ upozornila obec.