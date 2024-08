V obci Mierovo chce investor postaviť výrobnú halu na drevené krabice

Mierovo 15. augusta (TASR) - Investor plánuje postaviť v katastri obce Mierovo v okrese Dunajská Streda výrobnú halu na drevené krabice. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Finite Group, predloženého do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).



"V rámci výrobnej haly je navrhnutá prevádzka výroby drevených krabíc (darčekové krabice, obaly pre nápoje, rôzne dekoračné krabice), ich dočasné skladovanie pred distribúciou a administratívna prevádzka súvisiaca s výrobnou činnosťou," uvádza sa v zámere. Umiestnenie výrobnej haly je navrhované mimo zastavaného územia obce.



Predpokladaný dátum výstavby je stanovený na rok 2025. Prevádzka by mohla byť spustená o rok neskôr. Výrobná hala má mať jedno nadzemné podlažie. Celková zastavaná plocha má byť 3282,10 štvorcového metra. Navrhovaná činnosť by mala podľa investora zvýšiť hospodársky potenciál obce a predovšetkým zabezpečiť nové možnosti zamestnanosti. Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti budú spresnené v ďalšom stupni prípravy projektu.