V obci Podolie chcú postaviť 20 nových bytových jednotiek
Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Podolie 15. októbra (TASR) - Obec Podolie v okrese Nové Mesto nad Váhom chce v lokalite za kultúrnym domom postaviť bytové domy s 20 bytovými jednotkami. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom je výstavba 20 bytových jednotiek bežného štandardu a technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov.
Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,94 milióna eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. novembra.
