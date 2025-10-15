Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Ekonomika

V obci Podolie chcú postaviť 20 nových bytových jednotiek

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Autor TASR
Podolie 15. októbra (TASR) - Obec Podolie v okrese Nové Mesto nad Váhom chce v lokalite za kultúrnym domom postaviť bytové domy s 20 bytovými jednotkami. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľom je výstavba 20 bytových jednotiek bežného štandardu a technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov.

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,94 milióna eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. novembra.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete