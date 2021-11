Viac ako 40 rodinných domov by mali vybudovať v obci Sielnica

Sielnica 18. novembra (TASR) – Stále možnosti na výstavbu rodinných domov lákajú do Sielnice v okrese Zvolen nových a nových obyvateľov. Za posledných desať rokov sa takto zvýšil ich počet o 161 na dnešných 1485.



"Záujem o výstavbu domov je u nás veľký. Obec má veľmi dobrú polohu v rámci okresu aj Banskobystrického kraja," povedala TASR starostka Anna Gavajdová.



Najnovšie sa počíta s výstavbou 43 rodinných domov v lokalite Veľkostranské záhrady. "Už bolo vydané územné rozhodnutie na inžinierske siete, komunikácie a vodojem. Elektrárne už majú vydané územné rozhodnutie. Pracuje sa na stavebnom povolení. Po jeho vydaní sa má do dvoch rokov zrealizovať stavba," priblížila starostka. Vodárenská spoločnosť má tiež vybudovať nový vodojem. Aj v tomto prípade sa aktuálne pracuje na vydaní stavebného povolenia.



Do dediny medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sa sťahujú najmä obyvatelia týchto miest. "Iba za päť rokov sa v jednej časti určenej na individuálnu bytovú výstavbu, postavilo 24 rodinných domov," uviedla starostka.



Parcely v lokalite Veľkostranské záhrady vznikli tzv. komasáciou, čiže jednoduchými pozemkovými úpravami. "Boli sme vôbec prvou obcou v regióne, kde komasácia úspešne prebehla. Stavebné parcely boli vytvorené z plochy 3,5 hektára, kde bolo pôvodne až 97 vlastníkov," priblížila Gavajdová.



V Sielnici už dnes evidujú približne 500 domov. V obci chcú rozvíjať najmä turizmus, šport a oddych. Podnikateľ v neďalekej Brestovej postupne buduje lyžiarske stredisko. Dobré podmienky tam majú aj na cyklocesty. V katastri obce sa nachádza tiež športová strelnica.