V obci Spišské Bystré sa začne modernizácia problémovej križovatky
Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci.
Autor TASR
Spišské Bystré 21. mája (TASR) - V Spišskom Bystrom v okrese Poprad sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky ciest III/3074 a III/3075. Ide o veľmi komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce v smere na Kravany, stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová informovala, že stavbu financujú z eurofondov v rámci programu Slovensko. Celkovo tam kraj plánuje preinvestovať takmer 995.000 eur.
„Z tejto sumy predstavujú približne 845.000 eur zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, viac ako 69.000 eur tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie PSK presiahne 79.000 eur. Nový dopravný uzol by mal byť ukončený približne o 12 mesiacov,“ uviedla hovorkyňa. Súčasnú križovatku dvoch ciest tretej triedy nahradí moderný kruhový objazd, ktorý prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Projekt zahŕňa výstavbu samotnej okružnej križovatky, úpravu vetiev na cestách III/3074 a III/3075, ako aj napojenie na Cintorínsku ulicu. Riešiť sa budú aj chodníky pre peších, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a úprava cesty III/3074.
Stavebné práce na križovatke sa budú realizovať na úseku v dĺžke 438 metrov a začať by sa mali v najbližších dňoch. „Naplánované sú na 330 kalendárnych dní s ukončením v máji 2027,“ dodala Jeleňová.
