V obci Trhová Hradská chcú zrekonštruovať zdravotné stredisko

Trhová Hradská 3. júna (TASR) - Zdravotné stredisko v obci Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda by mohlo prejsť rekonštrukciou. Obec vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti a debarierizácia zdravotného strediska. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Realizácia projektu je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko 2021 - 2027.



Súčasťou stavebných prác majú byť podľa projektovej dokumentácie okrem iného aj nové okná či osobný výťah. „Objekt a okolie navrhovanej stavby sa doplní zeleňou, formou vysadenia nových kríkov a stromov. Budova bude zateplená kontaktnou tepelnou izoláciou po celom svojom obvode,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky.



V zdravotnom stredisku sa nachádzajú ambulancie lekárov i lekáreň. Stavba je situovaná v tesnej blízkosti hlavnej cesty. Uchádzači sa môžu zapojiť do verejného obstarávania do 20. júna do 10.00 h. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 900.000 eur bez DPH.