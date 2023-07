Veľký Krtíš 12. júla (TASR) - V oblasti Veľkého Krtíša sa žatva začala zberom ozimného jačmeňa a bolo to začiatkom júla. V ďalších dňoch v plnom rozbehu žatvy bránili zrážky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Ako ďalej konštatovala, dážď síce nebol veľmi intenzívny, bol však často, a to bránilo poľnohospodárom vyjsť s technikou do polí. Vo vyšších, severnejšie položených oblastiach regiónu Veľký Krtíš sa žatva ešte nezačala. "Poľnohospodári, členovia SPPK, zozbierali doteraz 770 hektárov ozimného jačmeňa. V oblasti Ipľa začali pokusne kosiť aj repku," poznamenala.



Podľa hovorkyne zvolenskí a detvianski poľnohospodári sú so žatvou zatiaľ spokojní. Zo začiatku v tejto oblasti žatvu prerušil dážď, čo skomplikovalo zber slamy z jednotlivých pokosených polí. Spomenula, že poľnohospodári od začiatku žatvy poukazujú na nízke výkupné ceny obilia. "Draho tohtoročnú úrodu zasiali, budú ju však lacno predávať, pretože ceny agrárnych komodít na burze výrazne poklesli," vysvetlila.



Holéciová zdôraznila, že SPPK robí každý týždeň žatevný monitoring, v akom štádiu sú na Slovensku žatevné práce. Z aktuálnych údajov vyplýva, že poľnohospodári, ktorí sú členovia SPPK, pozbierali zatiaľ 17 % obilnín a 36 % repky, ktorú pestujú. Najviac pokosili jačmeň ozimný, a to takmer 82 %.



Do žatevných prác sa postupne zapájajú regióny podľa zvyšujúcej sa nadmorskej výšky. "Záleží od počasia, kde ktoré obilie už dozrelo. Očakáva sa, že severne položené oblasti Liptova, Oravy, Turca, Žiliny sa do žatvy zapoja v druhej polovici júla," objasnila hovorkyňa.



O úspechu žatvy podľa jej slov rozhodne ďalší priebeh počasia. "Žatve vyhovuje slnko, a nie dážď, ktorý práce pri zbere úrody spomaľuje," informovala. O úspechu žatvy však rozhodne aj kvalita a množstvo obilia a repky, ktoré pozbierajú. "A najmä to, za aké ceny budú vedieť poľnohospodári predať svoju dopestovanú úrodu ďalej na spracovanie," ukončila.