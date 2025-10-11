< sekcia Ekonomika
V oblasti Veľkého Krtíša stihli pozbierať a spracovať väčšinu hrozna
Ako na celom území Slovenska, tak aj v tejto oblasti ostane časť úrody nepozbieraná.
Autor TASR
Veľký Krtíš 11. októbra (TASR) - Pestovatelia hrozna a vinári z oblasti Veľkého Krtíša hodnotia tohtoročnú úrodu ako mierne nadpriemernú v porovnaní s vlaňajšou. Väčšinu hrozna už stihli pozbierať a spracovať do hroznovej šťavy, burčiaku či mladého vína. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
Dodala, že časť úrody skúsia pestovatelia nechať na výrobu ľadového vína, takže strapce ešte čakajú neobraté na viniči na chladné zimné obdobie. Vinári sa však podľa nej obávajú tlaku na ceny vína. Objasnila, že vína totiž potrebujú dobre predať, so ziskom, aby mohli byť konkurencieschopní a konkurovať aj dovozovým vínam. „Tie sa u nás ponúkajú v nízkych cenách, čo ohrozuje slovenských vinárov,“ zdôraznila.
Ako uviedla, aj poľnohospodári z oblasti Veľkého Krtíša postupne zbierajú jesenné plodiny. Je to oblasť, v ktorej pestujú napríklad sóju, slnečnicu, kukuricu či vinič. Ako na celom území Slovenska, tak aj v tejto oblasti ostane časť úrody nepozbieraná. „Je to prirodzený stav, keďže napríklad približne tri až päť percent porastov sóje alebo slnečnice v oblasti poškodila premnožená poľovná zver,“ poznamenala hovorkyňa. Doplnila, že tamojším poľnohospodárom sa preto zničené porasty neoplatí kosiť, takže rastliny len prirodzene zapravia do pôdy bez zberu zostatkovej úrody. Holéciová konštatovala, že nedostatok pracovnej sily v poľnohospodárstve je citeľný aj v oblasti Veľkého Krtíša. Záleží na konkrétnych poľnohospodárskych podnikoch, ako sa s tým dokážu vyrovnať. „Či majú dostatok kmeňových zamestnancov alebo sú nútení najímať si brigádnikov, veľakrát aj z tretích krajín, mimo Európskej únie,“ reagovala a zhrnula, že brigádnikov potrebujú pestovatelia aj v rámci zberu zemiakov, ovocia, zeleniny alebo hrozna.
