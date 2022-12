V oceliarňach U.S. Steel Košice odstavili druhú z troch vysokých pecí

Košice 6. decembra (TASR) – Košické oceliarne majú aktuálne v prevádzke už len jednu z troch vysokých pecí. "Vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice sa 2. decembra rozhodlo dočasne odstaviť vysokú pec číslo jedna v dôsledku veľmi vysokých cien energií, nízkeho dopytu na trhu a prudkého nárastu importov ocele," potvrdil pre TASR v utorok hovorca hutníckeho podniku Ján Bača.



"Očakávame, že začiatkom roka 2023 obnovíme prevádzku dvoch vysokých pecí," dodal hovorca.



Už v septembri podnik odstavil vysokú pec číslo dva, ktorá pôvodne mala trvať len 60 dní. V prevádzke tak teraz ostala len vysoká pec číslo tri.



V polovici novembra zaviedli oceliarne do konca roka skrátený pracovný čas. "Máme totiž prevádzky, ktoré by za súčasných podmienok vyrábali stratu. Náklady na suroviny a hlavne na energie extrémne stúpli a naopak ceny oceliarskych produktov zásadne klesli. Šetríme preto na každom možnom mieste a projekte tak, aby sme toto zložité obdobie prekonali," uviedol vtedy pre TASR Bača.



Podľa informácií zverejnených korporáciou United States Steel segment U. S. Steel Europe, ktorý zahŕňa košické oceliarne, vykázal za tretí štvrťrok tohto roka stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 32 miliónov USD (30,5 milióna eur). Pre porovnanie, za tretí štvrťrok minulého roku to bol naopak zisk na úrovni 394 miliónov USD (375 miliónov eur).