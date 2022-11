V oceliarňach U.S. Steel Košice pre rast nákladov krátia pracovný čas

Košice 15. novembra (TASR) – V košických oceliarňach U. S. Steel zavádzajú od utorka skrátený pracovný čas na obdobie do konca roka. Zamestnávateľ sa na tom dohodol s odborármi. TASR to v utorok potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača.



"Máme totiž prevádzky, ktoré by za súčasných podmienok vyrábali stratu. Náklady na suroviny a hlavne na energie extrémne stúpli a naopak ceny oceliarskych produktov zásadne klesli. Šetríme preto na každom možnom mieste a projekte tak, aby sme toto zložité obdobie prekonali. O podmienkach a konkrétnych pracoviskách budeme informovať v prvom rade našich zamestnancov, ktorých sa to týka," uviedol hovorca.



Predmetom dohody s odbormi je vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré sa očakávajú od polovice novembra do konca roka. "V období zamestnancom bude patriť náhrada mzdy, kedy im nebude prideľovaná práca, vo výške 60 percent z priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce. Uvedené sa v plnom rozsahu týka aj riadiacich zamestnancov, vrátane viceprezidentov, generálnych manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení jednotlivých útvarov spoločnosti," informovali odborári. Poukázali aj na dôvody uzavretia dohody. "Trh s oceľou a jeho správanie v dôsledku súbežnej energetickej krízy a následných negatívnych podmienok dodávateľského reťazca nevieme zásadne ovplyvniť. Prispôsobiť sa skutočnosti znamená zodpovedne reagovať a riešiť, aj keď tieto opatrenia nie sú príjemné ani populárne, obzvlášť počas obdobia prichádzajúcich najkrajších sviatkov v kalendárnom roku," uviedla podniková Rada odborov OZ KOVO v informačnom spravodaji.



Podľa informácií zverejnených korporáciou United States Steel segment U. S. Steel Europe, ktorý zahŕňa košické oceliarne, vykázal za tretí štvrťrok tohto roka stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 32 miliónov USD (30,7 milióna eur). Výrobné kapacity boli využité na 75 percent. Pre porovnanie, za tretí štvrťrok minulého roku to bol naopak zisk na úrovni 394 miliónov USD (378,6 milióna eur). "Za deväť mesiacov 2022 vykázal segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 512 miliónov USD (492 miliónov eur). Pre porovnanie, za rovnaké obdobie v roku 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 706 miliónov USD (678,6 milióna eur)," uviedla spoločnosť.