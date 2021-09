V očkovacej lotérii zistili stovky nesprávne vyplnených čísiel účtu

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR zaregistrovalo pri vyplácaní výhier z očkovacej lotérie približne 600 prípadov nesprávne vyplnených čísiel účtu (IBAN). Rezort bude týchto ľudí dodatočne kontaktovať pre opravu údajov, aby mohli byť výhry čo najskôr vyplatené, uviedlo v stredu MF a zároveň upozornilo všetkých, ktorí sa plánujú registrovať do očkovacej prémie, aby si dôkladne kontrolovali zadávanie potrebných údajov.



„Vzhľadom na vysoký počet prípadov so zadaním nesprávneho IBAN-u pri malých výhrach sa ministerstvo financií rozhodlo verifikovať čísla účtov všetkých výhercov 10.000-eurových a 100.000-eurových výhier. Tieto výhry budú vyplatené v najbližších dňoch spolu s 1000-eurovými výhrami,“ spresnilo MF. K strede boli vyplatené všetky stoeurové výhry, ktoré boli vyžrebované do minulého týždňa a zároveň boli pri registrácii uvedené všetky údaje správne.



MF upozornilo, že výhra je súťažiacemu podľa štatútu súťaže vyplatená v lehote 60 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o prémiovú výhru, a v lehote 30 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o iné výhry ako prémiovú výhru. Lehota na vyplatenie tak nezačína plynúť zverejnením mien výhercov, ale až od definitívneho overenia vyžrebovanej osoby zo strany ministerstva financií. „Toto potvrdenie dostane výherca formou SMS a v podobe e-mailu, kde mu ministerstvo financií oznámi, že osoba bola vyžrebovaná a získava výhru,“ dodal rezort.