V okolí Zvolena a Detvy veľké sady ovocia pre financie nevysádzajú

Zvolen 12. októbra (TASR) - Oblasti okolo Zvolena a Detvy sú lokality, kde by sa ovociu darilo, v týchto regiónoch však veľké sady z finančných dôvodov nevysádzajú. V regióne pôsobia skôr malí pestovatelia alebo záhradkári. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Rovnako ako poľnohospodári v iných častiach Slovenska, tak aj tí z regiónu pod Poľanou sa musia počas roka vyrovnať s dôsledkami klimatickej zmeny. "Vplyv počasia na úrodu má vždy rozhodujúci význam, a to aj z hľadiska množstva i kvality úrody," objasnila hovorkyňa. Aj v tomto roku sa pod kvalitu a množstvo úrody podľa jej slov podpísalo množstvo a intenzita zrážok. Sú to aj škodcovia a poľovná zver, ktorá aj v oblasti Detvy a Zvolena vyžierala zasiatu úrodu. Boli to najmä obilniny, kukurica a repka a znižovalo to tak celkové množstvo dopestovanej úrody. "Vlani sa v oblasti Zvolena škody na plodinách na ploche 4800 hektárov, ktoré zničila poľovná zver, vyšplhali cez jeden milión eur," spresnila.



Ako ďalej zdôraznila, Zvolen a Detva nepatria medzi oblasti, kde sa vo veľkom pestuje vinič, zemiaky alebo zelenina. Pre nadmorskú výšku a počasie sa týmto plodinám darí viac v južne položených oblastiach Slovenska, na východe alebo západe krajiny. "Predpokladáme, že v tejto oblasti pôsobia najmä drobní pestovatelia zeleniny či zemiakov," podotkla.



Tí vinohradníci, ktorí pôsobia napríklad v oblasti Zvolena, mali obdobnú pestovateľskú sezónu a problémy ako ich kolegovia v iných regiónoch. Bol to napríklad nedostatok pracovníkov na zber hrozna a výrazný tlak jeho ochorenia, perenospóry. "Kto správne načasoval ošetrovanie viniča, tak môže mať sľubnú úrodu," spomenula hovorkyňa s tým, že na Slovensku bol v tomto roku zber hrozna posunutý približne o týždeň neskôr ako zvyčajne. "Aj sezóna burčiaku sa začala neskôr a s veľmi pomalým rozbehom," informovala.



Podľa Holéciovej v roku 2023 očakávajú úrodu na celom Slovensku nižšiu o 40 percent oproti roku 2022. Redukcia spôsobená tlakom chorôb, ak vinohradník poškodené strapce zničil, naznačuje zas veľmi koncentrovanú surovinu. "Ak by priala jeseň, suchá a dlhá na vyzretie hrozna, kvalita vína by mohla byť výnimočná," uzavrela.