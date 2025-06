V okrajovej časti Rajca by mohli vyrásť ďalšie domy a byty

Rajec 12. júna (TASR) - V okrajovej časti Rajca by mohli pribudnúť ďalšie rodinné domy a byty, a to v rámci rezidenčného komplexu Orchidea Rajec - Vojtová. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Zruby Rajec v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Dotknuté územie je v súčasnosti nezastavané a využívané prevažne ako malobloková orná pôda a trvalé trávnaté porasty. „Projekt rieši výstavbu novej rezidenčnej štvrte, ktorá zahŕňa výstavbu 13 rodinných domov a piatich bytových domov, komunitného centra, multifunkčného ihriska a viacerých objektov drobnej architektúry. Celková zastavaná plocha riešeného územia predstavuje približne 32.000 metrov štvorcových,“ priblížil svoj zámer investor.



Každý bytový dom je navrhnutý ako samostatný štvorpodlažný objekt s obytným podkrovím. Nachádzať sa v nich budú dvojizbové a trojizbové byty s výmerou do 90 metrov štvorcových, pričom projekt celkovo počíta s výstavbou 162 bytov. Pred každým z bytových domov je navrhnutých 49 parkovacích miest.



Investor odhadol celkové náklady na výstavbu rezidenčného komplexu na 12 miliónov eur, pričom so samotnou realizáciou projektu by chcel začať v roku 2026.