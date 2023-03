V okrese Rožňava začínajú rekonštruovať cesty 1.triedy za 3,5 mil. eur

Rožňava 3. marca (TASR) - V okrese Rožňava v týchto dňoch začínajú s rekonštrukciou cesty prvej triedy I/67. Obnovou prejdú tri úseky vozovky v celkovej dĺžke 2,65 kilometra, ktoré ležia v katastroch obcí Henckovce a Nižná Slaná. Práce pre Slovenskú správu ciest (SSC) bude za 3,5 milióna eur bez DPH realizovať firma Eurovia SK. Hotové by mali byť do 18 mesiacov. TASR o tom za zhotoviteľa informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.



Stavba je rozdelená na tri úseky. Prvý z nich sa začína za obcou Henckovce a pokračuje až po začiatok obce Nižná Slaná. Druhý úsek naň nadväzuje a pokračuje intravilánom obce Nižná Slaná až po jej koniec. Posledná časť, ktorú zrekonštruujú, sa začína za obcou Nižná Slaná a pokračuje po začiatok časti Nižnoslanská Baňa.



Stavebné práce budú pozostávať najmä z výmeny podložia a konštrukcie vozovky v nutnom rozsahu. Vymenia aj kryt vozovky. Okrem iného tiež odvodnia cestné teleso a upravia priekopy. V miestach lokálnych zosuvov zhotovia oporné múry a zrealizujú takzvaný vystužený svah. "Účelom rekonštrukcie je stabilizácia vzniknutých zosuvov, obnova cestného telesa a vyriešenie odvodnenia cesty. Cieľom stavby je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, znížiť negatívny dosah cestnej premávky na životné prostredie krajiny i obyvateľstva a znížiť hlukovú záťaž," uviedla Tančáková.



Súčasný stav vozovky je podľa nej nevyhovujúci. "Na niektorých úsekoch komunikácie došlo v minulosti k rozšíreniu bez toho, aby sa upravilo samotné podložie. Preto vznikajú lokálne sadnutia a sieťové rozpady konštrukcie," spresnila s tým, že mnohé bezpečnostné zariadenia sú zdeformované, poškodené koróziou alebo úplne chýbajú.



Cesta prvej triedy I/67 slúži pre osobnú i nákladnú dopravu a vedie od štátnej hranice Kráľ cez Tornaľu a Rožňavu až do Pustého Poľa. Na tomto území tvorí základný komunikačný systém, ktorý sa prepája s cestami prvej triedy I/16 a I/66.