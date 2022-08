V okrese Veľký Krtíš je viac nezamestnaných, ako je slovenský priemer

Veľký Krtíš 8. augusta (TASR) – V okrese Veľký Krtíš je podľa súčasnej ekonomickej aktivity viac nezamestnaných, ako je celoslovenský priemer. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na základe výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.



V okrese je 5,82 percenta nezamestnaných, kým na celý štát vychádza 4,25 percenta. Na Slovensku pracuje podľa sčítania 39,86 percenta obyvateľov, vo Veľkokrtíšskom okrese je to 34,88 percenta.



Na tomto území je viac zamestnancov ako podnikateľov. Kým v regióne na juhu Slovenska je podľa postavenia v zamestnaní 74,61 percenta zamestnancov, na Slovensku je to 77,72 percenta. V okrese je 13,3 percenta podnikateľov, v celej republike ich je 13,68 percenta.



Z hľadiska zamestnania dominujú v kraji operátori a montéri strojov a zariadení. Je ich 2490, čo predstavuje 16,18 percenta. V celej republike je operátorov 10,98 percenta. Pracovníkov v službách a obchode je 2164. Ide o 14,07 percenta zamestnaných, slovenský priemer je na úrovni 12,7 percenta.



Kvalifikovaných robotníkov a remeselníkov je v okrese 1754, čo predstavuje 11,4 percenta, kým na Slovensku je to 208.630 a 9,51 percenta. V okrese Veľký Krtíš je 2105 špecialistov, čo predstavuje 13,68 percenta. V celej republike je špecialistov takmer 20 percent.



Podľa odvetvia ekonomickej činnosti v priemyselnej výrobe pracuje 17,94 percenta ľudí, kým priemer na Slovensku je 17,84 percenta. Zdravotníctvo a sociálnu pomoc zastupuje 1090 občanov, čo je 6,11 percenta, celoslovensky je to 5,9 percenta. Opravou motorových vozidiel a motocyklov sa v okrese zaoberá 12,37 percenta sčítaných, čo je menej ako na celom Slovensku (13,04 percenta).