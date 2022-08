V okrese Zvolen je viac zamestnancov ako je priemer v SR

Zvolen 4. augusta (TASR) – V okrese Zvolen je podľa súčasnej ekonomickej aktivity viac pracujúcich a naopak menej nezamestnaných, ako je celoslovenský priemer. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na základe výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.



Kým na Slovensku pracuje podľa sčítania 39,86 percenta obyvateľov, vo Zvolenskom okrese je to 42,35 percenta. Naopak, v okrese je 3,42 percenta nezamestnaných, kým na celý štát vychádza 4,25 percenta.



Vo Zvolenskom okrese je viac zamestnancov ako podnikateľov. Kým v podpolianskom regióne je podľa postavenia v zamestnaní 80,93 percenta zamestnancov, na Slovensku je to 77,72 percenta. V okrese je 11,01 percenta podnikateľov, v celej republike ich je 13,68 percenta.



Z hľadiska zamestnania dominujú v regióne špecialisti, technici a odborní pracovníci. Vo Zvolenskom okrese je 6003 špecialistov, čo predstavuje 20,28 percenta. V celej republike je špecialistov takmer 20 percent. Technikov a odborných pracovníkov je v okrese 4455, čo predstavuje 15,05 percenta, kým na Slovensku je to 288.698 a 13,17 percenta.



Pracovníkov v službách a obchode je 3828. Ide o 12,93 percenta zamestnaných, slovenský priemer je na úrovni 12,7 percenta. Príslušníkov ozbrojených síl je 2,24 percenta, je to viac ako v celej republike, kde ich je 0,62 percenta.



Podľa odvetvia ekonomickej činnosti v priemyselnej výrobe pracuje 11,65 percenta ľudí, kým priemer na Slovensku je 17,84 percenta. Ubytovacie a stravovacie služby zastupuje 842 občanov, čo je 2,52 percenta, celoslovensky je to 2,32 percenta. Opravou motorových vozidiel a motocyklov sa v okrese zaoberá 15,47 percenta sčítaných, čo je viac ako na celom Slovensku (13,04 percenta).