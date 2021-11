V októbri na Profesii medziročne vzrástol počet pracovných ponúk

Bratislava 15. novembra (TASR) - Portál s pracovnými ponukami Profesia.sk eviduje vyšší počet pracovných inzerátov za mesiac október v porovnaní s októbrom 2020, a to o 11.000. Firmy na portáli v októbri tohto roka uverejnili 28.523 ponúk. Oproti septembru je to o 40 viac. Informovala o tom hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Tohtoročný október tak zároveň priniesol najviac pracovných ponúk v tomto jesennom mesiaci za 24 rokov fungovania portálu.



Najväčšie medziročné nárasty počtu inzerátov evidoval portál pri cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, ktoré bolo v súvislosti s pandémiou najčastejšie spomínané a najviac negatívne ovplyvnené. "Oproti roku 2020 stúpol počet inzerátov takmer štvornásobne. Najväčší medziročný nárast bol najmä pri pozíciách ako čašníčka, barman, kuchárka," poznamenala hovorkyňa.



Portál pridal aj predbežné dáta za november, za prvých desať dní firmy zverejnili v segmente cestovného ruchu, gastra a hotelierstva 292 nových ponúk. "Udržanie tejto situácie v nasledujúcom období môžu zabezpečiť nové pravidlá, podľa ktorých by už mohli byť prevádzky otvorené pre zaočkovaných aj v čiernych okresoch," dodala Richterová.



Vysoké nárasty počtu ponúk za október v porovnaní s vlaňajškom boli aj v oblasti personalistiky, zákazníckej podpory, marketingu a umení a kultúre.



Pokles nastal iba pri jednom odvetví, a to v textilnom, kožiarskom a odevnom priemysle. "Zamestnávatelia uverejnili v tomto októbri 79 ponúk. To je o 15 menej ako minulý rok," porovnala hovorkyňa. Medziročnú zmenu nebolo veľmi cítiť ani v poisťovníctve.



Richterová poukázala na to, že v medziročnom porovnaní stúpli požiadavky na vzdelanie, v čoraz viac inzerátoch sa objavujú požiadavky na vysokoškolské vzdelanie. V októbri tohto roka to bolo podmienkou v 18,2 % ponúk.



"Naopak, oproti minulému roku klesol podiel ponúk s požiadavkou na stredoškolské vzdelanie bez maturity. Kým vlani sa vyžadoval tento stupeň vzdelania v takmer 42 % ponúk, dnes ide o 39,7 %," porovnala Richterová.



Z predbežných novembrových dát za prvých desať dní mesiaca portál súdi, že vysoký počet pracovných príležitostí bude pokračovať. Za spomínané obdobie totiž pribudlo skoro 9700 nových ponúk. Najviac v obchode, výrobe, IT, doprave a administratíve.