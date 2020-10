V októbri prebieha európska kampaň Uvažuj skôr, než klikneš

Bratislava 1. októbra (Teraz.sk) - Podpora poznatkov o kybernetickej bezpečnosti je nielen kľúčom k budovaniu dôvery medzi občanmi Európskej únie, ale je to aj naša spoločná zodpovednosť. Uviedol to výkonný riaditeľ Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť Juhan Lepassaar v súvislosti s októbrovou kampaňou Európskej únie, ktorá dostala názov Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti.



Tohoročná kampaň Think Before U Click (Uvažuj skôr, než klikneš) obsahuje dve témy. Prvá téma s názvom Kybernetické podvody poskytne účastníkom informácie o súčasných a potenciálnych kybernetických hrozbách, ako je phishing, kompromitácia pracovných e-mailov a podvody pri online nákupoch. Druhá téma s názvom Digitálne zručnosti prináša účastníkom informácie o pravidlách digitálneho súkromia, ochrane osobných údajov a kybernetickej šikany.



„Informatizácia so sebou prináša aj nárast kybernetickej kriminality. V tomto čoraz viac prepojenom svete je potrebné, aby si ľudia uvedomovali bezpečnostné riziká a aby mali k dispozícii najmodernejšie nástroje na ich zníženie“, potvrdzuje predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura.



Pre bežných používateľov sú dôležité informácie na zvyšovanie bezpečnostného povedomia a zvyšovanie ich digitálne zručnosti tak, aby vedeli používať technológií bezpečne. Patria sem aj deti až do stredoškolského veku a zároveň aj seniori.



Ľudia, ktorí používajú techniku pri práci, by mali vedieť rozpoznávať konkrétne typy rizík, ktoré pôsobia na cenné informačné aktíva. Mali by absolvovať kurzy a tréningy prispôsobené ich dátam, aplikáciám a procesom.

Mimoriadnou skupinou sú profesionálni informatici, vrátane študentov príbuzných odborov a učiteľov informatiky. Týmto samozrejme nie je možné vyčítať nedostatok digitálnych zručností. Avšak mnohokrát práve ich nadpriemerné jednostranné znalosti a následná rutina sú dôvodom, prečo sú obchádzané pravidlá bezpečného vývoja, prevádzky a údržby systémov. V tomto prípade môžu pomôcť opakované školenia a tréningy kybernetickej bezpečnosti.



Špecialisti informačnej bezpečnosti sú relatívne malou skupinou, ktorá tvorí princípy, architektúru a mechanizmy ochrany informácií. Pokiaľ si členovia tejto komunity chcú udržať krok s vývojom informačných a komunikačných technológií, musia mať sami záujem o pokračujúce celoživotné vzdelávanie a odborné certifikácie.



„Podpora zo strany inštitúcií na Slovensku nie je dostatočná ani pre jednu z uvedených skupín. Jednak je to dané nedostatkom peňazí, neplnením už dávno prijatých strategických plánov, ale aj nevhodným manažmentom na všetkých úrovniach. Pravdepodobne najvážnejším následkom, ale zároveň aj príčinou je nedostatok kvalifikovaných učiteľov a trénerov, ktorí by pokryli vzdelávacie potreby na jednotlivých stupňoch vzdelávania,“ sumarizuje Makatura. „Cieľom vzdelávania kybernetickej bezpečnosti je dosiahnuť stav, v ktorom sú známe riziká znížené podľa možnosti na zanedbateľnú úroveň.“