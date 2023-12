V októbri rástli mzdy rýchlejšie ako inflácia vo všetkých odvetviach

Bratislava 13. decembra (TASR) - Mzdy v októbri 2023 rástli rýchlejšie ako inflácia vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach a dosiahli reálny rast. Stalo sa tak prvýkrát od augusta 2021. Ekonomika však i naďalej zaznamenávala pokles zamestnanosti s výnimkou stavebníctva a informácií s komunikáciou, informoval v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Priemerná nominálna mesačná mzda sa podľa predbežných výsledkov v októbri medziročne najviac zvýšila o 17,6 % v reštauráciách a pohostinstvách na 721 eur. Dvojciferným tempom na 1477 eur vzrástli mzdy zamestnancov aj v priemysle, vo veľkoobchode na 1441 eur, maloobchode na 1088 eur a v ubytovaní 1093 eur. Rast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 7,9 % v predaji a oprave motorových vozidiel, kde októbrová priemerná mzda zodpovedala 1367 eurám, do 9,8 % vo vybraných trhových službách vo výške 1370 eur.



Odmena za prácu sa po zarátaní inflácie reálne zvýšila o 9,8 % v reštauráciách a pohostinstvách a tiež o 4 % v priemysle. Úroveň rastu prekročila o 3 % vo veľkoobchode, maloobchode aj v ubytovaní. Za prvých desať mesiacov tohto roka sa zvýšila nominálna mesačná mzda vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, dvojciferne až v ôsmich z nich. Najviac sa zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami, a to v ubytovaní o 14,6 % na 1070 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 % na 701 eur a v stavebníctve o 12,8 % na 1010 eur.



Reálne mzdy sa od začiatku roka do konca októbra zvýšili v piatich z desiatich sledovaných odvetví. Najviac sa zvýšili v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda v nich bola vyššia ako 2,5 %. Miernejším tempom mzdy rástli v stavebníctve, vybraných trhových službách a maloobchode. Na úrovni minulého roku zostali vo veľkoobchode. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.