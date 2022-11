V októbri tohto roka sa na mýte vybralo 21,05 milióna eur

Bratislava 15. novembra (TASR) – Na mýte sa v októbri tohto roka vybralo 21,05 milióna eur. Výber za desať mesiacov bol zároveň oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyšší o 10,42 milióna eur. TASR o tom informoval manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.



V októbri prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou zaplatili za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 14,51 milióna eur. Výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách od začiatku roka dosiahol 140,33 milióna eur. Za využívanie vymedzených úsekov ciest prvej triedy sa na mýte v októbri vybralo 6,54 milióna eur. Za desať mesiacov tohto roku sa na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy vybralo 62,58 milióna eur.



"Na celkovej sume mýta vybraného v októbri sa podieľali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 49,5 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 26. október so sumou 970.879 eur," priblížil Bódis. Vymedzené úseky ciest podľa jeho slov využívalo každý deň priemerne 39.782 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. V porovnaní so septembrom je to viac o 462 vozidiel denne.



V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru tohto roka zaregistrovaných 305.559 palubných jednotiek. Medzimesačne sa ich počet znížil o 5407 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia 76,3 %.



Mýtna polícia zároveň v októbri riešila na vymedzených úsekoch ciest 369 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 3254 eur.