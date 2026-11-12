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V októbri v SR zbankrotovalo 554 ľudí,najviac v Banskobystrickom kraji
Je to medziročne takmer o 26 % viac.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Slovensku v októbri zbankrotovalo 554 obyvateľov, čo je medziročne takmer o 26 % viac. V septembri osobný bankrot vyhlásilo 557 ľudí, v októbri minulého roka ich bolo 441. Vyplýva to z údajov spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Z celkového počtu zbankrotovaných bolo 521 občanov nepodnikateľov a 33 podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 549 dlžníkov, zvyšných päť požiadalo o splátkový kalendár.
Medzi dlžníkmi prevládali muži, ktorých bolo 350, čo predstavuje viac ako 63 % z celkového počtu. Žien zbankrotovalo 204. Takmer 97 % dlžníkov malo základné alebo stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie malo 15 osôb, z toho 11 mužov a štyri ženy.
Najpočetnejšou vekovou skupinou boli ľudia vo veku od 30 do 39 rokov, ktorí tvorili takmer 29 % všetkých dlžníkov. Bankrot vyhlásilo aj 15 seniorov vo veku nad 70 rokov, z toho desať žien a päť mužov. Ide o najvyšší tohtoročný počet žien v tejto vekovej kategórii. Najstaršou októbrovou dlžníčkou bola 84-ročná žena.
„Necelých 13,5 % zo všetkých dlžníkov tvorili ľudia bez domova, išlo o 74 osôb. Medzi zbankrotovanými bolo sedem manželských párov. Osem osôb tvorilo štyri rodinné väzby,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Z regionálneho hľadiska bolo najviac osobných bankrotov v Banskobystrickom kraji, odkiaľ pochádzalo 106 dlžníkov. Nasledoval Prešovský kraj s 99 a Košický kraj s 86 dlžníkmi. V Nitrianskom kraji ich bolo 66, v Bratislavskom 63, v Trnavskom 60 a v Žilinskom 40. Najmenej dlžníkov evidovali v Trenčianskom kraji, a to 34.
Súdy v októbri zrušili aj 637 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 587 zrušili pre nedostatok majetku a 50 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Z celkového počtu zbankrotovaných bolo 521 občanov nepodnikateľov a 33 podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 549 dlžníkov, zvyšných päť požiadalo o splátkový kalendár.
Medzi dlžníkmi prevládali muži, ktorých bolo 350, čo predstavuje viac ako 63 % z celkového počtu. Žien zbankrotovalo 204. Takmer 97 % dlžníkov malo základné alebo stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie malo 15 osôb, z toho 11 mužov a štyri ženy.
Najpočetnejšou vekovou skupinou boli ľudia vo veku od 30 do 39 rokov, ktorí tvorili takmer 29 % všetkých dlžníkov. Bankrot vyhlásilo aj 15 seniorov vo veku nad 70 rokov, z toho desať žien a päť mužov. Ide o najvyšší tohtoročný počet žien v tejto vekovej kategórii. Najstaršou októbrovou dlžníčkou bola 84-ročná žena.
„Necelých 13,5 % zo všetkých dlžníkov tvorili ľudia bez domova, išlo o 74 osôb. Medzi zbankrotovanými bolo sedem manželských párov. Osem osôb tvorilo štyri rodinné väzby,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Z regionálneho hľadiska bolo najviac osobných bankrotov v Banskobystrickom kraji, odkiaľ pochádzalo 106 dlžníkov. Nasledoval Prešovský kraj s 99 a Košický kraj s 86 dlžníkmi. V Nitrianskom kraji ich bolo 66, v Bratislavskom 63, v Trnavskom 60 a v Žilinskom 40. Najmenej dlžníkov evidovali v Trenčianskom kraji, a to 34.
Súdy v októbri zrušili aj 637 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 587 zrušili pre nedostatok majetku a 50 po splnení konečného rozvrhu výťažku.