V októbri verejnú osobnú dopravu využilo vyše 50,3 mil. cestujúcich

Bratislava 31. decembra (TASR) - V októbri 2021 sa všetkými formami verejnej osobnej dopravy prepravilo vyše 50,3 milióna cestujúcich, čo bolo o 23 % viac ako v októbri pred rokom. Bol to druhý mesiac v tomto roku, keď sa počet pasažierov udržal nad hodnotou 50 miliónov osôb. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne významne vzrástol počet prepravených osôb po ceste aj po železniciach, v porovnaní s októbrom 2019 však cestovalo o štvrtinu menej pasažierov autobusmi a o 29 % menej vlakmi.



Výkony osobnej dopravy v osobokilometroch (zohľadňujú aj dĺžku ciest) dosiahli 634 miliónov osobokilometrov a presiahli úroveň minulého roka o takmer 32 %. Oproti predpandemickej úrovni však zaostávali naďalej o viac ako tretinu. Vysoký medziročný rast ovplyvnil nárast prepravných vzdialeností v železničnej doprave. V porovnaní s októbrom 2019 však oba druhy dopravy odviezli o 40 % menej cestujúcich.



Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave počas októbra 2021 zaostával za obdobím pred pandémiou skoro o 20 %. V osobnej doprave počty osôb aj prepravených vzdialeností medziročne rástli, a to najmä na železnici, výkony však za hodnotami pred pandémiou (v októbri 2019) stále zaostávali o 38 %.



Celkový objem nákladnej prepravy v októbri 2021 prekročil 21 miliónov ton, medziročne sa prepravilo o 1,4 % menej tovaru. Za hodnotami októbra 2019 objem prepravených tovarov zaostával o 15,5 %.



Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, zrealizovali prepravu takmer 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo zníženie o 1,3 %. Zároveň to bol o 7,6 % menší objem ako v októbri 2019 pred pandémiou. Verejná doprava sa podieľala na nákladnej doprave 60 %.



Objem prepravy tovarov po železnici v desiatom mesiaci bol vyšší ako pred rokom aj ako pred dvoma rokmi (pred pandémiou) o približne 5 %. Októbrová preprava tovaru po ceste (rozhodujúca zložka verejnej nákladnej dopravy) niečo málo zaostávala za hodnotami vlaňajška, ale takmer o 2 % presiahla objemy pred pandémiou.



Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli vyše 3,4 miliardy tonokilometrov a boli približne na úrovni minulého či predminulého roka.



Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v októbri medziročne vyššie o takmer 13 %. Výsledok podporil rast najvýznamnejšej pozemnej dopravy (vrátane prepravy potrubím) aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave dosiahli medziročne viac ako trojnásobnú hodnotu, ide však o významovo malú zložku tržieb odvetvia.



Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla 1097 eur, čo bolo o 5,6 % viac ako pred rokom. Reálne mzdy v odvetví vzrástli o 0,5 %.



Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v desiatom mesiaci roka 2021 medziročne nižšia o 0,3 %, vývoj v zložkách odvetvia bol veľmi rozkolísaný.