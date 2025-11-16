< sekcia Ekonomika
V októbri zbankrotovalo 439 obyvateľov Slovenska
V októbri zároveň súdy zrušili 538 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach.
Autor TASR


Bratislava 16. novembra (TASR) - V októbri na Slovensku zbankrotovalo 439 dlžníkov. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo takmer 94 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (412) a zvyšok na majetok podnikateľov (27). Formu konkurzu si zvolilo 435 občanov, splátkový kalendár preferovali len štyria dlžníci. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Z našej analýzy vyplýva, že v októbri ide o zatiaľ najnižší počet dlžníkov v rámci tohto roka. Medzimesačne to predstavuje viac ako 50 % pokles. Neobvykle nižší počet evidovaných dlžníkov môže byť následkom postupného nabiehania insolvenčného registra, ktoré je sprevádzané určitými technickými problémami, ako sme to videli aj pri štatistikách firemných bankrotov. Preto nemá zmysel porovnávať októbrové dáta s uplynulým obdobím a vyvodzovať závery, mohlo by to skresľovať reálny stav,“ upozornila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.
V októbrovej štatistike mali viac ako 67 % zastúpenie muži, bolo ich 296. Žien zbankrotovalo 143. Len tri ženy a šesť mužov malo vysokoškolské vzdelanie. Z analýzy osobných bankrotov tiež vyplýva, že väčšina dlžníkov sa kumuluje v produktívnom veku. Počas októbra ich bolo najviac v kategórii 30 - 39 rokov, spolu za obe pohlavia 143 (32,6 %). Medzi bankrotujúcimi dlžníkmi v októbri sa však ocitli aj seniori vo vysokom veku, päť sedemdesiatnikov, jedna sedemdesiatnička a jeden osemdesiatnik.
Ľudia bez domova tvorili 12-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 52. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi boli dva manželské páry a osem ľudí s rodinnými väzbami. Najviac, až 102 dlžníkov, pochádzalo z Prešovského kraja, nasledoval Košický kraj so 73 a Banskobystrický so 69 dlžníkmi. Z Trnavského kraja pochádzalo 54, z Nitrianskeho 46, z Trenčianskeho 40 a zo Žilinského 32 dlžníkov. Najmenej dlžníkov, len 23, bolo z Bratislavského kraja, čo je štyrikrát menej ako v najzasiahnutejšom kraji, vyčíslila spoločnosť.
V októbri zároveň súdy zrušili 538 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 498 zrušených pre nedostatok majetku a 40 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Pre nepoctivý zámer nebolo v októbri zrušené ani jedno oddlženie, do Registra diskvalifikácií pribudli z toho istého dôvodu traja dlžníci. Zároveň nebola žiadna osoba z registra po uplynutí päťročného trestu vymazaná.
