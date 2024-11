V októbri zbankrotovalo 725 dlžníkov, medzimesačne ide o nárast o 17 %

Bratislava 11. novembra (TASR) - V októbri zbankrotovalo na Slovensku 725 dlžníkov, z toho bolo 470 mužov a 255 žien. Medzimesačne ide o nárast o 17 %, pričom v septembri zbankrotovalo 618 dlžníkov. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 261 dlžníkov. Osobnému bankrotu najviac čelili ľudia z Prešovského kraja. V pondelok o tom informovala spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



"Stabilným trendom je vyšší podiel mužov, v októbri mali takmer 65-percentné zastúpenie. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V októbri bol ich podiel viac ako 97 %. Zbankrotovalo len 13 vysokoškolsky vzdelaných mužov a šesť žien," uviedla spoločnosť.



V októbri zbankrotovali najmä ľudia v produktívnom veku, pričom najviac, až 30 %, bolo mužov vo veku 30 až 39 rokov. Veková skupina žien bola vyššia, najväčší podiel, viac ako 28 %, tvorili dlžníčky vo veku 40 až 49 rokov. Bankroty sa podľa spoločnosti nevyhli ani seniorom, vo veku 70 až 79 rokov skrachovalo šesť mužov a deväť žien a z kategórie 80 a viac rokov jeden muž.



Spoločnosť ďalej priblížila, že 106 dlžníkov boli ľudia bez domova, pričom tvorili takmer 15-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov. V tomto roku ide podľa nej o najvyššie zastúpenie týchto ľudí. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj desať manželských párov a 21 ľudí s rodinnými väzbami.



Z regionálneho hľadiska najviac dominoval Prešovský kraj so 155 bankrotmi. Ďalej nasledoval Banskobystrický kraj so 111 a Nitriansky kraj so 104 osobnými bankrotmi. Naopak, najmenej bankrotov bolo v Žilinskom kraji, a to konkrétne 47.



"Zo 725 dlžníkov si formu konkurzu zvolilo viac ako 98 %, presne 714 občanov. Zvyšných 11 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 673 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 52 na majetok podnikateľov. Pre nepoctivý zámer nebolo v októbri zrušené ani jedno oddlženie. Do Registra diskvalifikácií pribudli z rovnakého dôvodu štyria dlžníci," uzavrela analytička spoločnosti Jana Marková.



Dodala, že v októbri súdy zrušili 802 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo podľa nej 754 zrušených pre nedostatok majetku a 48 po splnení konečného rozvrhu výťažku.