V oravskom Podbieli dokončili prestavbu mosta za viac ako dva mil. eur

Podbiel 23. decembra (TASR) - Prestavba mosta v oravskej obci Podbiel za viac ako dva milióny eur je dokončená. Prinesie to zlepšenie bezpečnosti a zníženie hluku z prejazdu motorových vozidiel. Potvrdila to predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



Pôvodný most v dĺžke 80 metrov pochádzal z roku 1922. "Odstránili sme ďalší významný investičný dlh. Je zrekonštruovaný jediný most, ktorý bol v havarijnom stave," skonštatovala Jurinová s tým, že havarijný stav hrozí ďalším 60 mostom v kraji.



S prestavbou začali vo februári tohto roka. Počas prác vytvorili mostné provizórium ponad rieku Oravica. Upravili aj pôvodnú cestu pred a za mostom. Stavba tvorí spolu so železničnou zastávkou spojnicu medzi časťami obce Centrum a Zámostie.



Celkové náklady na stavebné práce sa vyšplhali na 2.363.000 eur. Stavbu financovali prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, z vlastných zdrojov prispel čiastkou aj ŽSK.



"V tomto roku sme zrealizovali a dali do realizácie 17 mostov za viac ako osem miliónov eur, čo je naozaj dobrý výsledok. V rekonštrukciách, ktoré zlepšia dopravnú infraštruktúru a bezpečnosť vodičov i peších, budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku," ubezpečila predsedníčka ŽSK.