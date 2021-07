Orbán: Brusel chce odklad rokovaní o maďarskom pláne obnovy

Budapešť 23. júla (TASR) – Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Brusel z vedenia „ideologickej vojny" proti Maďarsku. Vyhlásil to v súvislosti s plánom obnovy. Ako dodal, financie z fondu obnovy sa podľa všetkého oddialia, pričom dôvodom je podľa neho najnovší maďarský zákon o ochrane detí pred pedofíliou.



Orbán pre maďarský verejnoprávny rozhlas povedal, že čo sa týka ekonomiky, Maďarsko bolo už blízko k dohode s Európskou komisiou o pláne obnovy, z ktorého by malo dostať v grantoch 7,2 miliardy eur. Za odkladaním vidí výhradne spor za zákon o ochrane detí pred pedofíliou, ktorý predstavitelia EÚ ostro kritizujú. Hovorca Európskej komisie vo štvrtok informoval, že maďarský plán obnovy sa stále hodnotí a zatiaľ nie je jasné, k akým ďalším krokom v tomto procese dôjde.



„Momentálne to vidím tak, že Európska únia sa bude snažiť o dvojmesačný odklad obnovenia rokovaní (o pláne obnovy). To však spochybňuje samotnú podstatu fondu," povedal Orbán, ktorého citovala agentúra Reuters. Dodal, že Maďarsko začne s financovaním projektov, ktoré Brusel čiastočne schválil, z vlastného rozpočtu. „Či peniaze z Bruselu prídu alebo nie, dáme na to peniaze z maďarského rozpočtu," uviedol Orbán.



Komisár Európskej únie pre oblasť spravodlivosti Didier Reynders tento týždeň uviedol, že Európska komisia neschváli maďarský plán obnovy dovtedy, dokiaľ v krajine nedôjde k reforme súdnictva a Budapešť nebude garantovať vyšetrovanie korupčných káuz. Komisár poukázal na systémové problémy v oblasti dodržiavania právneho štátu v Maďarsku, pričom dodal, že Európska komisia je pripravená použiť všetky nástroje na ochranu demokracie vrátane pozastavenia vyplácania financií z Európskej únie.



Podľa Orbána je však problém korupcie iba zámienkou. „Často sa poukazuje na korupciu, my sme však už boli blízko k dohode," povedal. „Len čo sme však schválili zákon o ochrane detí, zrazu sme začali mať veľký problém s korupciou. Je to evidentne iba zámienka," dodal smerom k Európskej únii Orbán.