Orbán na summite naznačil nové ciele Priateľov ambicióznej Európy

Brusel 21. februára (TASR) - Priatelia ambicióznej Európy, čiže skupina členských krajín EÚ, ktoré bojujú proti vyšším škrtom v oblasti kohézie, prišla s návrhom, aby sedemročný rozpočet EÚ bol stanovený vo výške blížiacej sa k 1,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) Európskej únie.



Počas stretnutia s európskymi novinármi to počas druhého dňa rozpočtového summitu EÚ v Bruseli naznačil maďarský premiér Viktor Orbán. Nemenovaný diplomat EÚ spresnil, že s návrhom blížiacim sa k hranici 1,3 percenta HDP vystúpil portugalský premiér António Costa.



Maďarský premiér prišiel medzi novinárov krátko pred 16.00 h, keď sa malo začať ďalšie kolo rokovaní premiérov a prezidentov v snahe dosiahnuť kompromis o podobe spoločného rozpočtu na roky 2021 - 2027. Rokovania boli nakoniec posunuté na 17.00 h.



Orbán ocenil Nemecko a Francúzsko za "konštruktívny prístup" na summite s cieľom dospieť k nejakej dohode a naopak kritizoval skupinu krajín F4 (Štvorica striedmych), do ktorej patria Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko, za ich odhodlanie neprevýšiť sedemročný rozpočet Únie nad hranicu jedného percenta HDP.



Kompromisný návrh sedemročného rozpočtu, ktorý pred summitom lídrom všetkých členských krajín predložil predseda Európskej rady Charles Michel, je vo výške 1,094 bilióna eur, čiže 1,074 percenta HDP 27-člennej EÚ. Európska komisia vlani navrhla 1,114 percenta HDP EÚ (1,134 bilióna eur v stálych cenách z roku 2018), kým Európsky parlament (EP) žiada zaistiť financie vo výške 1,3 percenta HDP EÚ. Na splnenie tohto stavu podľa šéfa EP Davida Sassoliho chýba 230 miliárd eur.



Orbán v tejto súvislosti pripomenul, že 17-členná skupina Priatelia ambicióznej Európy chce v rámci summitu predstaviť Michelovi návrh, ktorý sa blíži predstavám europarlamentu, jedinej demokraticky volenej inštitúcie EÚ. Nečakane vysoký návrh je podľa portugalského premiéra Costu reakciou na doterajší "tvrdohlavý" postoj skupiny F4. Pre "kohézne" krajiny to však môže byť aj taktika, ako neskôr súhlasiť s ústupkami a dospieť ku kompromisu, ktorý po finančnej stránke presiahne bilión eur.



