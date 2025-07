Orbán: Návrh rozpočtu EÚ prospeje len spoločnostiam na Ukrajine

Budapešť 25. júla (TASR) - Návrh rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034, ktorý vyčleňuje pre Ukrajinu približne 360 miliárd eur, spôsobí všetkým členským krajinám finančné straty a prospeje len nadnárodným spoločnostiam pôsobiacim na ukrajinskom trhu, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Návrh rozpočtu, ktorý vypracovala Európska komisia, vyčleňuje pre Kyjev 18-násobok sumy, ktorú Maďarsko vynakladá na výplatu dôchodkov každý rok, povedal Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. „Vypočítali sme, že Ukrajina dostane za sedem rokov približne 360 až 370 miliárd eur, zatiaľ čo ročná hodnota maďarského národného hospodárstva bude celkovo približne 200 miliárd eur,“ pokračoval premiér.



Na otázku, kto okrem Kyjeva by mohol mať prospech z návrhu rozpočtu, naznačil, že by to mohli byť nadnárodné korporácie vrátane veľkých amerických spoločností pôsobiacich na Ukrajine. „V zásade budú všetci Európania na strane porazených,“ povedal Orbán a dodal, že najväčšie straty utrpia poľnohospodárske podniky.



Vláda v Budapešti už skôr oznámila, že nepodporí návrh viacročného rozpočtu EÚ v hodnote dvoch biliónov eur, pretože požaduje neoprávnene vysoké výdavky na ciele Ukrajiny vrátane jej snahy o členstvo v európskom spoločenstve.