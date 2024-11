V. Orbán nominoval na post guvernéra centrálnej banky M. Vargu

Budapešť 29. novembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán nominoval v piatok za budúceho guvernéra maďarskej centrálnej banky ministra financií Mihálya Vargu, svojho spojenca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, sa snaží oživiť ekonomiku Maďarska pred voľbami v roku 2026 po vlaňajšej recesii. K slabému výkonu hospodárstva prispela vysoká miera inflácie a oslabenie forintu. To zastavilo znižovanie kľúčovej úrokovej sadzby centrálnej banky, ktorá je aktuálne na úrovni 6,5 %, čo je najviac v celej Európskej únii (EÚ).



Niektorí investori sa obávajú, že ak bude väčšina členov centrálnej banky postupovať v súlade s Orbánom, mohlo by to viesť k výraznejšiemu zníženiu sadzieb s cieľom podporiť hospodársky rast pred voľbami.



Varga bol poslancom v Orbánovej strane Fidesz po prvých slobodných voľbách v roku 1990 po páde komunistickej vlády. Pôsobil niekoľko funkčných období ako minister financií vrátane obdobia po pandémii ochorenia COVID-19, keď Maďarsko hospodárilo s jedným z najvyšších rozpočtových deficitov v EÚ.



Tento 59-ročný ekonóm sa vyhýba otvorenej kritike Orbána. Nahradí Györgya Matolcsyho, bývalého Orbánovho ekonomického poradcu, ktorý čoraz častejšie kritizuje kurz premiéra od volieb v roku 2022.



Roger Mark, analytik fondu Ninety One, uviedol, že Varga bol vnímaný ako opatrný a konzervatívny, no bol zjavne lojálnym voči Orbánovi, ktorého vláda opakovane vyvíjala tlak na banku, aby výraznejšie znížila úrokové sadzby.



"Ak by investori v dôsledku toho pristúpili k prudkému výpredaju maďarských forintov, obnoví to zvyšovanie inflácie," povedal Mark, podľa ktorého to nebude dobrá správa pre vládu pred voľbami.



Varga, ktorý vystrieda Matolcsyho v marci, povedal, že inflácia by mala byť najvyššou prioritou banky, no zároveň potrebuje spolupracovať s vládou v oblasti hospodárskej politiky.



Európska komisia očakáva, že maďarská ekonomika po takmer nulovom raste v tomto roku stúpne o 1,8 % v roku 2025, čo bude najpomalšie tempo v strednej Európe a je ďaleko od 3,4 %, s ktorými vláda počíta v rozpočte na rok 2025.



Niektoré prieskumy naznačujú, že opozičná strana TISZA dobehla pravicový Fidesz, čo signalizuje, že voľby v roku 2026 by mohli byť tesné.



Orbán sa snaží oživiť ekonomiku podporou bývania, fondmi pre malé podniky, zvýšením miezd a dôchodkov a zvýšením rodinných daňových výhod, aby vyrovnal časť minuloročného nárastu inflácie na najvyššie úrovne v EÚ.