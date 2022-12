V. Orbán v Slovinsku: Energetickú závislosť treba zlikvidovať

Budapešť/Cirkovce 2. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok zúčastnil v Cirkovciach na severovýchode Slovinska na slávnostnom prepojení elektrickej siete Slovinska a Maďarska. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na správu agentúry MTI.



"Ak Maďarsko chce ďalej zvyšovať svoju nezávislosť od ruských energetických zdrojov, má na to tri možnosti, a to smerom na Rumunsko, Chorvátsko a Slovinsko," vyhlásil Orbán.



Maďarský premiér podčiarkol, že jeho krajina má záujem na všetkých troch smeroch, pretože chce eliminovať energetickú závislosť. Dodal, že so slovinským kolegom Robertom Golobom sa pripravuje na pragmatickú spoluprácu.



Prepojenie vedenia vysokého napätia Cirkovce - Pince je pre Slovinsko v mnohých ohľadoch historickým projektom, zdôraznil premiér Slovinska. Podľa jeho slov teraz po 30 rokoch prepájajú siete Slovinska s maďarskou a chorvátskou sieťou, pričom Maďarsko je poslednou susednou krajinou Slovinska, s ktorou nebolo takéto prepojenie vybudované.



Orbán s Golobom sa zhodli na tom, že teraz prišiel čas aj na prípravu a realizáciu prepojenia plynovodov medzi Slovinskom a Maďarskom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)