V orgánoch Prievidzského tepelného hospodárstva dôjde k zmene

Prievidza 6. júla (TASR) - Mesto Prievidza bude mať nových zástupcov v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorej je majoritným vlastníkom. Zmeny v predstavenstve, ako i dozornej rade schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. Proces kritizoval klub demokratickej opozície, podľa ktorého by mala mať v orgánoch firiem zastúpenie i opozícia.



Vedúceho právnej kancelárie mesta Róberta Pietrika, ktorý sa vzdal členstva, nahradí v predstavenstve primátorka Katarína Macháčková. Primátorka zároveň svoje miesto v dozornej rade firmy prenechá konateľovi Správy majetku mesta Prievidza Jánovi Martičekovi.



"V živote obchodných spoločností sú obdobia, keď sa menia štatutárni zástupcovia. Náš štatutárny zástupca skončil na základe vlastnej žiadosti a bolo potrebné rozhodnúť o jeho nástupcovi. Súčasne aj na strane druhého akcionára Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) vznikla vôľa alebo rozhodnutie, že tiež zamenia svojho štatutárneho zástupcu a vymenujú nového," zdôvodnila zmeny primátorka mesta. Martiček podľa nej už v spoločnosti PTH pracoval, je odborníkom a má potrebné vzdelanie v oblasti práva a ekonomiky. "Myslím si, že to bude veľmi kvalitný zástupca," podotkla.



Proces výberu zástupcov mesta kritizovali na rokovaní zástupcovia klubu demokratickej opozície. "Takýto návrh zmeny v Predstavenstve a Dozornej rade PTH nám bol doručený tri dni pred konaním sa mestského zastupiteľstva. Nebol prerokovávaný v žiadnych poradných orgánoch mesta, ako je zvykom, ani v komisiách, ani v mestskej rade," kritizoval poslanec Branislav Gigac.



Poslanecký klub podľa neho považuje PTH za kľúčovú spoločnosť, v ktorej má Prievidza majoritný podiel, preto by sa takto nemalo postupovať. "Máme za to, že opozícia má právo mať zastúpenie aj v Dozornej rade PTH. Nemáme ho dnes nikde a považujeme za dôležité, aby k fungovaniu spoločnosti zazneli aj naše názory," ozrejmil.



"Čo sa týka predstavenstva, ako primátorka som zástupca všetkých, aj opozície a voličov opozície. Myslím si, že tam zastúpenie je. Čo sa týka nominácie do dozornej rady, uprednostnili sme odbornosť tohto človeka, pretože, pri všetkej úcte aj k poslancom z klubu demokratickej opozície, ani jeden z nich nemá potrebné predpoklady, aby takúto funkciu zastával, zvlášť v tejto náročnej dobe," reagovala Macháčková.



Klub demokratickej opozície podľa Gigaca komunikuje s viacerými ľuďmi a aj na základe toho má kontakty s viacerými, ktorí by mohli dôstojne zastupovať mesto v dozornej rade.



Samospráva by mala na základe prísľubu primátorky opätovne predkladať zastupiteľstvu i správy o činnosti PTH. "Desať rokov sa takéto správy mestu nepredkladali. Poslanci neboli informovaní o tom, čo sa deje, určite to tak bude krok dopredu," dodal Gigac.



Navrhovaných zástupcov schvaľovali poslanci na účely zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti. Rozhodnutie o zmene štatutárnych orgánov je po dohode mesta s druhým akcionárom. "Budeme sa snažiť, aby sa spoločnosť naštartovala práve v tomto období, keď riešime otázku vykurovania regiónu, ale aj oblasť transformácie, kde je potrebné, aby všetky subjekty na území mesta participovali a spolupracovali," dodala primátorka.



Spoločnosť PTH je dodávateľom tepla v meste Prievidza. Mesto má v nej 51 % akcií, zvyšných 49 % vlastnia HBP.