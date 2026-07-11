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V. Orovnický: V horúčavách sa čakanie na klimatizácie predlžuje
Výrobcovia a distribútori sú podľa neho na sezónne výkyvy pripravení lepšie ako v minulosti, napriek tomu extrémne horúčavy stále predstavujú obdobie výrazne zvýšenej aktivity.
Autor TASR
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Bratislava 11. júla (TASR) - Mnohí ľudia začínajú riešiť chladenie až v momente, keď vysoké teploty priamo ovplyvňujú komfort bývania a kvalitu spánku. Predstava, že si zákazník objedná klimatizáciu a na druhý deň ju má nainštalovanú, je však počas horúcich letných období väčšinou nereálna, upozorňuje prezident Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá (SZCHKT) Vladimír Orovnický. Pri výbere jednotky odporúča zamerať sa na energetickú efektívnosť.
„V praxi sa opakovane potvrdzuje, že počas vĺn horúčav stúpa záujem domácností o klimatizácie v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Najvýraznejšie tento nárast pociťujú inštalačné firmy. Počas vrcholu sezóny sa čakacie doby na montáž bežne predlžujú na dva až tri týždne, v niektorých regiónoch aj viac,“ uviedol pre TASR. Výrobcovia a distribútori sú podľa neho na sezónne výkyvy pripravení lepšie ako v minulosti, napriek tomu extrémne horúčavy stále predstavujú obdobie výrazne zvýšenej aktivity naprieč celým dodávateľským reťazcom.
Sezónnosť je výrazná najmä pri menších rezidenčných projektoch. Väčšie komerčné projekty, kancelárske budovy či developerské projekty sa, naopak, plánujú mesiace dopredu a realizujú sa priebežne počas celého roka. „Z pohľadu zákazníka je pritom najvýhodnejšie riešiť inštaláciu klimatizácie mimo hlavnej sezóny. Nielenže sú kratšie čakacie lehoty na montáž, ale zákazník má zároveň viac času vybrať si vhodné riešenie,“ radí Orovnický.
Kľúčovým kritériom by podľa neho vzhľadom na rastúci počet tropických dní mala byť energetická efektívnosť. „Údaje z monitoringu niekoľkých tisíc rezidenčných klimatizačných jednotiek ukazujú, že počas vĺn horúčav rastie nielen potreba chladenia, ale aj celková spotreba elektrickej energie,“ upozornil. Ovplyvňuje ju pritom aj správanie spotrebiteľov a miera tepelnej záťaže, ktorej sú vystavení. Čím sú horúčavy extrémnejšie a dlhšie trvajú, tým intenzívnejšie sa klimatizácie využívajú.
„V praxi sa opakovane potvrdzuje, že počas vĺn horúčav stúpa záujem domácností o klimatizácie v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Najvýraznejšie tento nárast pociťujú inštalačné firmy. Počas vrcholu sezóny sa čakacie doby na montáž bežne predlžujú na dva až tri týždne, v niektorých regiónoch aj viac,“ uviedol pre TASR. Výrobcovia a distribútori sú podľa neho na sezónne výkyvy pripravení lepšie ako v minulosti, napriek tomu extrémne horúčavy stále predstavujú obdobie výrazne zvýšenej aktivity naprieč celým dodávateľským reťazcom.
Sezónnosť je výrazná najmä pri menších rezidenčných projektoch. Väčšie komerčné projekty, kancelárske budovy či developerské projekty sa, naopak, plánujú mesiace dopredu a realizujú sa priebežne počas celého roka. „Z pohľadu zákazníka je pritom najvýhodnejšie riešiť inštaláciu klimatizácie mimo hlavnej sezóny. Nielenže sú kratšie čakacie lehoty na montáž, ale zákazník má zároveň viac času vybrať si vhodné riešenie,“ radí Orovnický.
Kľúčovým kritériom by podľa neho vzhľadom na rastúci počet tropických dní mala byť energetická efektívnosť. „Údaje z monitoringu niekoľkých tisíc rezidenčných klimatizačných jednotiek ukazujú, že počas vĺn horúčav rastie nielen potreba chladenia, ale aj celková spotreba elektrickej energie,“ upozornil. Ovplyvňuje ju pritom aj správanie spotrebiteľov a miera tepelnej záťaže, ktorej sú vystavení. Čím sú horúčavy extrémnejšie a dlhšie trvajú, tým intenzívnejšie sa klimatizácie využívajú.