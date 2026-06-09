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V Ostrave predstavili modernizovaný lôžkový vozeň s kupé aj apartmánmi
Predstavený vozeň podľa ZSSK ponúka vyšší štandard komfortu, viac súkromia a modernejšie vybavenie.
Autor TASR
Praha/Ostrava 9. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila v utorok na medzinárodnom železničnom veľtrhu Rail Business Days 2026 v Ostrave prvý modernizovaný lôžkový vozeň, ktorý sa stane súčasťou obnovy nočných vlakov na Slovensku. Ako uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, súčasťou modernizovaných vozňov budú aj nové kategórie ubytovania vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC. Premávať by mali na trati z Humenného do Prahy či do Bratislavy, informuje spravodajkyňa TASR.
Predstavený vozeň podľa ZSSK ponúka vyšší štandard komfortu, viac súkromia a modernejšie vybavenie. Jeho súčasťou sú nové typy apartmánov a kupé, ktoré sú klimatizované, elektrické zásuvky a USB nabíjanie pri každom lôžku či informačný systém. Spoločnosť zatiaľ plánuje objednať desať takýchto vozňov. Dopravca podotkol, že v každom vozni bude minimálne 30 lôžok a súčasťou ponuky budú aj nové kategórie ubytovania vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC.
„Nočné vlaky majú aj dnes svoje pevné miesto v európskej doprave. Ak chceme zachovať nočné spojenia aj do budúcnosti, musíme ich postupne obnovovať. Dnes preto nepredstavujeme len jeden vozeň, ale smer, ktorým sa chce nočné cestovanie na Slovensku uberať - viac komfortu, viac súkromia a viac služieb pre cestujúcich. Verím, že modernizované lôžkové vozne prispejú k tomu, aby boli nočné vlaky atraktívnou voľbou pre široké spektrum cestujúcich,“ uviedol člen predstavenstva a riaditeľ sekcie údržby a opráv ZSSK Miroslav Klich.
Národný dopravca v súčasnosti prevádzkuje 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená ešte v 80. rokoch minulého storočia. Časť z nich nie je klimatizovaná a viaceré sa postupne blížia ku koncu svojej technickej životnosti. ZSSK avizovala, že plánuje postupne vyradiť približne 20 najstarších a nahradiť ich modernejšími.
Prvé modernizované vozne plánuje zaradiť do prevádzky ešte v priebehu roka 2026, a to najmä na trasách Humenné - Košice - Žilina - Praha a Humenné - Košice - Žilina - Bratislava.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Predstavený vozeň podľa ZSSK ponúka vyšší štandard komfortu, viac súkromia a modernejšie vybavenie. Jeho súčasťou sú nové typy apartmánov a kupé, ktoré sú klimatizované, elektrické zásuvky a USB nabíjanie pri každom lôžku či informačný systém. Spoločnosť zatiaľ plánuje objednať desať takýchto vozňov. Dopravca podotkol, že v každom vozni bude minimálne 30 lôžok a súčasťou ponuky budú aj nové kategórie ubytovania vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC.
„Nočné vlaky majú aj dnes svoje pevné miesto v európskej doprave. Ak chceme zachovať nočné spojenia aj do budúcnosti, musíme ich postupne obnovovať. Dnes preto nepredstavujeme len jeden vozeň, ale smer, ktorým sa chce nočné cestovanie na Slovensku uberať - viac komfortu, viac súkromia a viac služieb pre cestujúcich. Verím, že modernizované lôžkové vozne prispejú k tomu, aby boli nočné vlaky atraktívnou voľbou pre široké spektrum cestujúcich,“ uviedol člen predstavenstva a riaditeľ sekcie údržby a opráv ZSSK Miroslav Klich.
Národný dopravca v súčasnosti prevádzkuje 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená ešte v 80. rokoch minulého storočia. Časť z nich nie je klimatizovaná a viaceré sa postupne blížia ku koncu svojej technickej životnosti. ZSSK avizovala, že plánuje postupne vyradiť približne 20 najstarších a nahradiť ich modernejšími.
Prvé modernizované vozne plánuje zaradiť do prevádzky ešte v priebehu roka 2026, a to najmä na trasách Humenné - Košice - Žilina - Praha a Humenné - Košice - Žilina - Bratislava.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)