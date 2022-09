V otázke reformy fiškálnych pravidiel EÚ sa zatiaľ nečrtá kompromis

Praha 11. septembra (TASR) - Názory členských krajín Európskej únie (EÚ) na reformu fiškálnych pravidiel sú rozdielne a zatiaľ sa nečrtá kompromis, uviedol v sobotu (10. 9.) nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Predstavy o konkrétnych reformách sa stále rozchádzajú. Ešte na tom musíme zapracovať," uviedol Lindner v sobotu na okraji neformálneho stretnutia ministrov financií EÚ v Prahe.



Nemecko je podľa Lindnera pripravené v krátkodobom horizonte vo všeobecnosti zmierniť požiadavky týkajúce sa návratu k solídnym verejným financiám, ak sa vytýči spoľahlivá dlhodobá cesta k znižovaniu dlhu.



Podľa Nemecka by sa mal zachovať strop na výšku verejného dlhu, ale krajiny by mali mať väčšiu flexibilitu, predovšetkým v tom, ako rýchlo budú splácať svoje dlhy. Na druhej strane by sa však pravidlá mali v strednodobom horizonte presadzovať konzekventnejšie.



Iné krajiny, ako sú napríklad Taliansko alebo Francúzsko, požadujú ešte väčšiu flexibilitu, pričom napríklad investície na boj proti klimatickej zmene by podľa nich mali byť vyňaté z fiškálnych a dlhových pravidiel.



Európska komisia (EK) v druhej polovici októbra prestaví návrhy reformy fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré by mali krajinám ponúknuť individuálny spôsob zníženia dlhu, uviedol v sobotu podpredseda EK Valdis Dombrovskis. Podľa neho hlavným cieľom fiškálnych pravidiel zostáva udržateľnosť verejných dlhov.



Podľa Paktu stability a rastu by sa verejné dlhy mali pohybovať pod 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficity verejných financií pod 3 % HDP. V minulosti sa však tieto pravidlá dôsledne nepresadzovali a po vypuknutí pandémie bola ich platnosť pozastavená, aby vlády mohli podporovať svoje ekonomiky. EK teraz pripravuje ich reformu, ktorej cieľom je realistické, postupné a trvalé znižovanie pomerov verejných dlhov k HDP.