< sekcia Ekonomika
V Ožďanoch otvorili novú biometánovú stanicu
Autor TASR
Ožďany 15. apríla (TASR) - V obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota v stredu slávnostne otvorili novú biometánovú stanicu. Do jej vybudovania investovala súkromná firma vyše štyri milióny eur vrátane dotácie z plánu obnovy. Vyrábať dokážu dostatok energie pre sebestačnosť menšieho okresného mesta. Pre médiá to uviedol konateľ spoločnosti CITA VIA Viktor Hegedűs.
Nová biometánová stanica vznikla v areáli už existujúcej bioplynovej stanice v katastrálnom území obce Ožďany. Firma na projekt získala približne 1,5 milióna eur z plánu obnovy, celkové náklady nakoniec presiahli sumu štyri milióny eur. Biometánová stanica je už v plnej prevádzke a zapojená bola do distribučnej siete plynu.
„Momentálne vyrábame 100 megawatthodín za jeden deň, to znamená energetickú sebestačnosť pre jedno menšie okresné mesto na Slovensku. Denne sa sem dováža viac ako 100 ton maštaľného hnoja a kuracieho trusu, ktorý sa fermentuje. Vytvorí sa bioplyn, ktorý sa potrubiami prepravuje do biometánovej stanice, kde z 54-percentného metánu spravíme čistotu vyššiu ako 98 percent,“ priblížil Hegedűs s tým, že vstupné suroviny na výrobu biometánu im dodávajú poľnohospodárske družstvá z regiónu.
Do plynárenskej siete na Slovensku sú v súčasnosti zapojené štyri biometánové stanice, prvá začala fungovať ešte v roku 2022 v Jelšave. „Biometán má obrovskú výhodu, v porovnaní so zemným plynom má prakticky totožné zloženie. Akonáhle ho umiestnite do distribučnej siete, bezproblémovo sa zmieša s existujúcim zemným plynom a je možné ho použiť štandardne v akomkoľvek spotrebiči, ktorý na sieti je pripojený,“ skonštatoval riaditeľ distribučných služieb spoločnosti SPP - distribúcia Marek Paál.
Mimoriadnym prínosom biometánu je, že oproti zemnému plynu ide o nízkoemisný obnoviteľný zdroj energie. Výroba a využívanie biometánu tiež prispieva k energetickej sebestačnosti a znižovaniu závislosti od dovozu zemného plynu a tiež k dekarbonizácii energetiky a hospodárstva.
„Je veľmi dobre využiteľný pri vykurovaní, ale napríklad aj v doprave. Na Slovensku máme viac ako stovku bioplynových staníc, z ktorých zhruba tretina má veľmi dobrý potenciál na výrobu biometánu a jeho následnú distribúciu do našej distribučnej siete. Dá sa predpokladať, že počet biometánových staníc v tomto roku výraznejšie narastie, pretože spoločnosť SPP - distribúcia, ktorá zabezpečuje ich pripojenie do siete, má na stole ďalších 18 projektov,“ priblížil výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
