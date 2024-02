V Paríži bude referendum o zvýšení parkovacích poplatkov pre SUV

Paríž 3. februára (TASR) - Návštevníkom Paríža hrozí, že čoskoro si budú musieť zaplatiť 225 eur za šesť hodín parkovania v centre mesta a 150 eur na predmestiach. V nedeľu (4. 2.) obyvatelia francúzskej metropoly v referende rozhodnú, či sa má na verejných parkoviskách zaviesť trojnásobné zvýšenie poplatkov pre ťažké športovo-úžitkové vozidlá (SUV). TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.



Už jedna hodina parkovania v centre mesta by tak stála 18 eur namiesto bežných šiestich eur a 12 eur namiesto štyroch eur v okrajových štvrtiach. Vedenie mesta argumentuje, že ťažké vozidlá spôsobujú zvýšené znečistenie ovzdušia, zaberajú veľa verejného priestoru a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.



"Toto hlasovanie by malo byť odkazom pre výrobcov automobilov. Ich honba za ziskom spočívajúca v zámernom predaji vozidiel, ktoré sú stále väčšie, drahšie a majú vyššiu spotrebu, ohrozuje ekologickú transformáciu," vyhlásila parížska radnica.



Osobitnú sadzbu pre vozidlá SUV majú platiť výlučne návštevníci. Obyvatelia hlavného mesta by spod nej boli oslobodení, rovnako aj obchodníci a opatrovateľské služby. Zvýšené poplatky sa majú vzťahovať na spaľovacie a hybridné modely s hmotnosťou 1,6 tony a viac a na elektrické modely s hmotnosťou dve tony a viac. Nariadenie sa netýka súkromných parkovísk.



Denník Les Échos na základe údajov o registráciách vypočítal, že zvýšené poplatky za parkovanie by sa dotkli takmer 900.000 áut v metropolitnom regióne Ile-de-France, čo zodpovedá približne 16 % jeho celkového vozového parku.