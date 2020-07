V parlamente bude verejné vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ

Bratislava 6. júla (TASR) – Od pondelka sa v parlamente začína verejné vypočutie kandidátov na post predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). O toto miesto sa uchádza 12 kandidátov. Pred odbornou komisiou odprezentujú svoje vízie ako by mala rozpočtová rada fungovať. Na výber dozerajú aj Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko.



V komisii budú poslanci parlamentu jednotlivých poslaneckých klubov naprieč celým politickým spektrom, ale aj viacerí poprední slovenskí ekonómovia. Cieľom komisie bude nájdenie najvhodnejšieho kandidáta. Výsledkom bude odporúčanie troch kandidátov ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), z nich následne potom vláda vyberie jedného a schváliť ho bude musieť parlament trojpätinovou väčšinou. Každý kandidát bude mať k dispozícii 40 minút na svoju prezentáciu a predstavenie svojej vízie, komisia bude následne klásť jednotlivým uchádzačom otázky.



Celkovo sa o post šéfa RRZ uchádza 12 kandidátov. Sú nimi Juraj Sipko, Libor Gula, Marián Smorada, Roman Vlček, Jarko Fidrmuc, Viliam Páleník, Ján Tóth, Martin Šuster, Vladimír Solanič, Martin Barto, Martin Mlýnek, Libor Melioris.



Kritériá na kandidátov boli prísne. Záujemcovia musia mať najmenej 5 rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie, spôsobilosť na právne úkony, plynulú znalosť anglického jazyka, ako aj ďalšie požiadavky, ktoré v prvom rade dbajú na odbornosť uchádzačov a ich skúsenosti v oblasti financií.



Minister financií v komisii nebude, viackrát však zdôraznil potrebu vybrať nezávislého kandidáta. "RRZ je veľmi dôležitá inštitúcia, lebo je strážcom dlhu a zdravia verejných financií. Tým je aj strážcom budúcnosti. O to viac v týchto časoch, keď Slovensko čelí veľkej kríze a dlh sa vyšplhá na vyše 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). My sa kontroly nebojíme," vyhlásil minulý týždeň na tlačovej konferencii Heger. Vyzdvihol dôležitosť zdravia verejných financií a úlohu RRZ v tomto smere. "Nastal čas na výber nového predsedu RRZ. Spustili sme preto výberové konanie na túto funkciu. Dôležité je, že je to nezávislá inštitúcia, a preto nezávislosť je kľúčová. Potrebné je, aby na túto stoličku zasadol nezávislý človek," myslí si Heger.



Rezort financií vyhlásil výberové konanie začiatkom mája tohto roka. Mandát dosluhujúceho predsedu RRZ Ivana Šramka sa skončil 26. júna minulého roka.



Rozpočtová rada na Slovensku plní dôležitú funkciu. Okrem analytickej činnosti dohliada na verejné financie, zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, predkladá vláde "vysvedčenie" za plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, taktiež vypracováva stanoviská k legislatívnym návrhom. Okrem toho aj monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia Slovenska.