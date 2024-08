V Partizánskom obstarajú z fondov Európskej únie autobusy bez emisií

Partizánske 13. augusta (TASR) - Mesto Partizánske bude mať dopravu bez emisií. Na nákup autobusov a súvisiacej infraštruktúry pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) využije fondy Európskej únie, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR mu na tento účel schválilo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 3,5 milióna eur.



"Mesto, podľa rozhodnutia, má priestor na to, aby sme získali za viac ako 3,5 milióna eur jednak štyri nové autobusy a zároveň kompletnú infraštruktúru, ktorá zahŕňa nabíjaciu stanicu a ďalšie veci," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Samospráva podľa neho vzhľadom na lehoty predpokladá, že autobusy a infraštruktúru obstará do dvoch rokov od podpisu zmluvy, podmienené je to kontrolami a verejným obstarávaním. "Najneskôr v roku 2027 tak budú po meste jazdiť nové elektrické autobusy, ktoré budú mať jednu veľkú výhodu, a to, že budú zaplatené z NFP. To znamená, že minimálne odpisy sa nebudú zarátavať do výšky straty, ktorú pravidelne musíme hradiť za MHD," podčiarkol.



Do výzvy sa podľa primátora zapojilo mesto samostatne, nie v spolupráci s dopravcom, keďže mu bude budúci rok končiť zmluva o zabezpečení výkonov vo verejnom záujme. "Je to výhodnejšie, keďže autobusy budú mestským majetkom," podotkol Božik.



Doprava bez emisií by mala podľa neho priniesť i to, že ľudia budú jazdiť z hľadiska mestského rozpočtu lacnejšie a ekologicky.



Na projekt podpory bezemisnej mestskej autobusovej dopravy v Partizánskom schválilo MIRRI mestu z Programu Slovensko NFP vo výške 3.595.110,70 eura. Ide o zdroje určené pre hornú Nitru v rámci transformácie regiónu po ukončení výroby elektriny a tepla z hnedého uhlia.



Zmluva s aktuálnym dopravcom končí mestu približne o rok, aktuálne samospráva zabezpečuje súťaž na nového prevádzkovateľa MHD a zároveň pripravuje nový model dopravnej obslužnosti, aby bola MHD čo najefektívnejšia. "V rámci integrovanej územnej stratégie chceme zabezpečiť i rekonštrukciu celého terminálu, kde aktuálne autobusy stoja. Jednak autobusovú stanicu ako takú a potom jej celého okolia. Rekonštrukciu zabezpečí nájomca a zároveň mesto. Predpokladám, že počas troch rokov sa model dopravy v Partizánskom zmení," dodal primátor.