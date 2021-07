V pätine krajín sa vnútroštátne lety blížia k úrovni pred pandémiou

Bratislava 14. júla (TASR) – Pätina krajín sa už dokázala vrátiť aspoň na 90 % do predpandemickej úrovne z pohľadu vnútroštátnych letov. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Mastercard Recovery Insights: Ready for Takeoff, ktorá bola vypracovaná na základe dát o predajoch v 32 krajinách sveta.



V niektorých krajinách podľa štúdie objem vnútroštátnych letov obdobie pred pandémiou prekračuje. Patrí sem napríklad USA, Austrália alebo Francúzsko. Inde ostáva vnútroštátna letecká doprava na zlomkoch pôvodných hodnôt, napríklad v Kanade, Thajsku alebo na Novom Zélande.



"Hoci došlo v mnohých krajinách k veľmi výraznému oživeniu vnútroštátnych letov, nedokáže sa celý segment spamätať zo dňa na deň. Pandémia spôsobila pokles výdajov v cestovnom ruchu na úroveň, aká tu nebola viac ako pätnásť rokov," skonštatoval Bricklin Dwyer, hlavný ekonóm spoločnosti Mastercard a vedúci inštitútu Mastercard Economics Institute.



Cestovanie autom sa bude zároveň podľa analýzy na vysokej úrovni držať aj naďalej. Hovorí aj o silnom dopyte po cestovaní na kratšie vzdialenosti od domova a do menej frekventovaných destinácií.



Štúdia tiež konštatuje, že odložená spotreba ženie predaje nahor v niekoľkých kategóriách tovarov. Za posledný rok tak v porovnaní so stavom pred pandémiou stúpli napríklad predaje príčeskov a parochní o 75 %. Rast zaznamenali aj kozmetické salóny alebo predajcovia kufrov a cestovných tašiek. Kombinácia odloženej spotreby a úspor viedla podľa analýzy k rastu obratu napríklad aj u predajcov lodí, a to o 30 %, alebo bicyklov o 62 %.



Štúdiu vypracoval Mastercard Economics Institute na základe súhrnných anonymizovaných dát o predajoch získaných z celosvetovej platobnej siete spoločnosti Mastercard v máji tohto roka v 32 krajinách sveta.