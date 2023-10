V Petržalke ma vyrásť logistický park, vytvorí 623 pracovných miest

Bratislava 3. októbra (TASR) - V bratislavskej Petržalke má vyrásť logistický areál, ktorý vytvorí pracovné miesta približne pre 623 zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru s názvom Garbe Park Bratislava City, ktorý investor - spoločnosť SK5 Logimac - predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 30 miliónov eur.



Objekt má ponúknuť funkciu veľkoobchodných skladov a distribučných centier s novými priestormi na prenájom pre služby a drobné montážne činnosti. Vzniknúť majú dve haly, kde budú aj šesť administratívnych dvojpodlažných vstavkov.



Územie, kde má vzniknúť logistický park, je z východnej strany ohraničené diaľnicou D2 a severnú časť územia zas definuje nadjazd nad diaľnicou - prepojenia na Bratskú ulicu. Areál v zámere počíta s napojením na diaľnicu D2. Trasovanie dopravy z prevádzky má byť riešené mimo obydlí mestskej časti.



"Súčasťou riešeného areálu budú štyri showroomy so súvisiacim zázemím určené na prenájom a budú slúžiť ako výstavno-predajná plocha so skladovým priestorom podľa požiadaviek nájomcu," dodal investor v zámere.



Priblížil, že vo vyhradených priestoroch navrhovanej činnosti sa v rámci trojzmennej prevádzky počíta s vytvorením pracovných miest približne pre 623 zamestnancov. Zároveň má vzniknúť aj 280 parkovacích miest. Termín začatia výstavby predpokladá investor v roku 2025 a ukončenie o dva roky neskôr.