V Pezinku na dokončili výstavbu multifunkčného športového areálu

Pezinok 22. júla (TASR) - Výstavbu nového multifunkčného športového areálu pre Základnú školu (ZŠ) na Fándlyho ulici v Pezinku dokončili. TASR o tom informoval Michal Lukáč z Mestského úradu v Pezinku. Športovcom by mal začať slúžiť na jeseň tohto roka. Stavebné práce pokračujú na streche školy a v interiéri ZŠ Na bielenisku, kde rozširujú kapacitu tried.



"Nový športový areál pozostáva z bežeckej dráhy s tartanovým povrchom, ihriska pre plážový volejbal vrátane umelého osvetlenia, multifunkčného ihriska s osvetlením na tenis a volejbal. Jeho súčasťou sú aj dve hádzanárske bránky a malé petangové ihrisko," uviedol Lukáč.



Celkovo vyšla výstavba športoviska mesto na 341.200 eur, pričom takmer 240.000 eur získalo z Fondu na podporu športu. Po novej pumptrackovej dráhe pre bicykle, kolobežky a korčule a zmodernizovanom futbalovom štadióne na Cajlanskej ulici tak ide už o tretí projekt mesta v oblasti športovej infraštruktúry za posledné tri roky.



Stavbári na ZŠ Fándlyho pokračujú v práci, a to konkrétne na streche školy. Nový strešný plášť plánuje mesto zhotoviť do konca júla. Strecha na oboch častiach budovy školy je pre silný vietor od januára tohto roka v havarijnom stave. "Výška investícií predstavuje 113.696,99 eura, mestu však bolo schválené poistné plnenie vo výške 50.028,93 eura na strešný plášť," priblížil Lukáč.



Okrem toho mesto pripravuje na ZŠ Na bielenisku dve nové triedy pre prvý stupeň a jednu odbornú učebňu. Počas prestavby budú tiež rozširovať kanceláriu špeciálneho pedagóga a zrekonštruujú sociálne zariadenia. Mesto sa rozhodlo využiť priestory, ktoré mala na ZŠ Materská škola Gen. Pekníka, ale vďaka dlhodobo sa znižujúcemu počtu detí v predprimárnom vzdelávaní už ich nepotrebuje. Prestavba vyjde mesto na 63.935 eur a plánuje ju zaplatiť z poplatku za rozvoj.