V Pezinku sa začne modernizácia športoviska v areáli ZŠ J. Kupeckého

Na snímke primátor mesta Pezinok Roman Mács. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Od pondelka (27. 4.) začne zhotoviteľ s modernizáciou športoviska v areáli základnej školy (ZŠ) J. Kupeckého v Pezinku. „Nové športovisko prinesie modernú bežeckú dráhu, multifunkčné ihriská, osvetlenie aj kvalitnejšie podmienky pre žiakov a športové kluby,“ oznámila samospráva mesta Pezinok.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Športfinal, celková zazmluvnená cena predstavuje 613.197,62 eura s DPH. Projekt je financovaný z externých zdrojov v rámci implementačnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a schváleného projektového zámeru v Rade partnerstva v rámci programu Slovensko.

Modernizácia športoviska pri ZŠ J. Kupeckého je ďalším konkrétnym krokom k tomu, aby mali naše deti aj športové kluby kvalitné, bezpečné a dôstojné podmienky na pohyb a tréning,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács, ktorý vyzdvihol fakt, že sa samospráve podarilo na projekt získať externé zdroje.

Na školskom dvore zmodernizujú bežecký ovál a vnútorné športoviská, vznikne napríklad tartanová bežecká dráha so štyrmi pruhmi či veľké multifunkčné ihrisko, v rámci ktorého budú dve basketbalové ihriská a ihrisko pre hádzanú. Práce potrvajú do konca augusta.
