V piatok je posledný deň na zaplatenie dane z motorových vozidiel

Bratislava 31. januára (TASR) - Firma či podnikateľ, ktorý v uplynulom zdaňovacom období využíval pri svojom podnikaní motorové vozidlo, musí každoročne do 31. januára podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidiel.



"Daň sa platí za všetky vozidlá využívané na podnikanie, a to bez ohľadu na to, či boli využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ," priblížil finančný riaditeľ Business Lease Slovakia Marek Volný. V prípade, že zamestnanci firmy využívali na služobné cesty vlastné autá, aj tieto je potrebné zahrnúť do daňového priznania.



Za minulý rok sa platia sadzby ešte podľa legislatívy platnej do decembra 2024, ktoré zvýhodňovali nielen ekologickejšie, ale aj novšie vozidlá. S pribúdajúcim vekom auta sa sadzba zvyšovala. Stopercentná sadzba dane za vlaňajšok platí pri 9-ročných vozidlách. Ak boli 12-ročné a staršie, sadzba je ešte vyššia.



Od 1. januára 2025 novela zákona o dani z motorových vozidiel zrušila znižovanie ročnej sadzby v prvých deviatich rokoch od prvej evidencie vozidla. Namiesto toho je stanovená základná sadzba dane, ktorá sa bude každé tri roky postupne zvyšovať o 10 %. Toto navyšovanie bude pokračovať až do dosiahnutia hodnoty zvýšenia o 50 %.



"Pokiaľ ide o zníženie už upravenej ročnej sadzby o 50 %, tá bude tak, ako doteraz, platiť pre hybridné motorové vozidlá, motorové vozidlá na stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), na vodíkový pohon," vysvetlil Volný. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová.



Ak má firma povinnosť platiť preddavky, je potrebné predpokladanú daň na rok 2025, ktorú uvádza v daňovom priznaní za rok 2024 a z nej vychádzajúce preddavky už prepočítať v súlade s novou ročnou sadzbou dane. "Výpočet preddavkov na daň pre rok 2025 sa už bude riadiť novými pravidlami pri stanovení sadzby dane," doplnil odborník.



Ak daňovník urobí chybu v daňovom priznaní, následný postup závisí od toho, či chybu zistil ešte v lehote, alebo až po nej. V prvom prípade je možné do 31. januára podať opravné daňové priznanie. Pri zistení chyby až po lehote ide o dodatočné daňové priznanie. Povinné je vtedy, ak je nová daň vyššia, ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Dodatočné priznanie je dobrovoľné, ak má chyba za následok nižšiu daň.