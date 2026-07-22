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V piatok sa dočasne uzavrú vetvy diaľničnej križovatky Malacky na D2
Mesto na svojom webe upozornilo, že v čase úplnej uzávery križovatky nebude možný ani priamy prejazd medzi Malackami a Pernekom.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 22. júla (TASR) - Už v piatok (24. 7.) sa začne desaťdňová úplná uzávera vetiev diaľničnej križovatky Malacky a rekonštrukcia mosta nad diaľnicou D2. Dôvodom je hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy na moste medzi Malackami a Pernekom ponad diaľnicu. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a mesto Malacky.
„Práce sa začnú v piatok o 20.00 h a ich prvá etapa, ktorá si vyžiada úplnú uzáveru odbočovacích a pripájacích pruhov diaľničnej križovatky, má trvať do prvej augustovej nedele (2. 8.). Premávka v priamych jazdných pruhoch diaľnice D2 zostane bez obmedzenia,“ spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením,“ dodala.
V rámci druhej etapy, ktorá bude trvať od 3. augusta do začiatku septembra, budú cestári pokračovať v sanačných prácach s lokálnym obmedzením premávky vyznačeným dočasným dopravným značením na diaľnici D2. „Pripojenia a výjazdy budú v tejto etape opäť prejazdné,“ dodala Forman.
Mesto na svojom webe upozornilo, že v čase úplnej uzávery križovatky nebude možný ani priamy prejazd medzi Malackami a Pernekom. „Záchranné zložky budú pre prípadné prejazdy v dennom kontakte so zhotoviteľom,“ priblížila malacká samospráva. Pripomenula aj to, že obmedzenie ovplyvní i regionálnu autobusovú dopravu. „Linka 249 Malacky - Pezinok bude v čase uzávery premávať cez Rohožník a linka 259 Malacky - Kuchyňa bude premávať cez Lozorno,“ konkretizovala.
„Práce sa začnú v piatok o 20.00 h a ich prvá etapa, ktorá si vyžiada úplnú uzáveru odbočovacích a pripájacích pruhov diaľničnej križovatky, má trvať do prvej augustovej nedele (2. 8.). Premávka v priamych jazdných pruhoch diaľnice D2 zostane bez obmedzenia,“ spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením,“ dodala.
V rámci druhej etapy, ktorá bude trvať od 3. augusta do začiatku septembra, budú cestári pokračovať v sanačných prácach s lokálnym obmedzením premávky vyznačeným dočasným dopravným značením na diaľnici D2. „Pripojenia a výjazdy budú v tejto etape opäť prejazdné,“ dodala Forman.
Mesto na svojom webe upozornilo, že v čase úplnej uzávery križovatky nebude možný ani priamy prejazd medzi Malackami a Pernekom. „Záchranné zložky budú pre prípadné prejazdy v dennom kontakte so zhotoviteľom,“ priblížila malacká samospráva. Pripomenula aj to, že obmedzenie ovplyvní i regionálnu autobusovú dopravu. „Linka 249 Malacky - Pezinok bude v čase uzávery premávať cez Rohožník a linka 259 Malacky - Kuchyňa bude premávať cez Lozorno,“ konkretizovala.