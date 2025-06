V Piešťanoch bude oficiálne sprístupnená cyklotrasa Zelená cesta

Piešťany 10. júna (TASR) - Cyklotrasa Zelená cesta bude verejnosti oficiálne sprístupnená v nedeľu (15. 6.) o 12.30 h. Mesto Piešťany pri tejto príležitosti organizuje slávnostné otvorenie. Pripravené budú aktivity pre rôzne vekové kategórie. Ide o 7,6 kilometra dlhú trasu popri bývalej železničnej trase za vyše 5,5 milióna eur. Za vznik cyklotrasy lobovala verejnosť aj Združenie obcí Zelená cesta takmer 18 rokov. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ združenia Radoslav Mlynár.



Cyklotrasa má okrem iného tiež zvýšiť bezpečnosť na frekventovanej ceste. „V rámci samotnej železničnej trate sú vybudované zóny ‚ukľudnenia‘ v jednotlivých intravilánoch dotknutých samospráv, čo predstavuje spolu 17 kilometrov cyklotrás,“ priblížil pre TASR predseda združenia Juraj Valo. Súčasne kvituje spoluprácu medzi Európskou úniou, štátom aj obcami, ktorú označil za memento.



V rámci projektu sa zrekonštruovalo sedem mostných objektov vrátane kompletnej sanácie mosta nad diaľnicou. Prebehla tiež inštalácia bezpečnostného zábradlia cyklotrasy v dĺžke takmer 3,6 kilometra, rekonštrukcia priecestí a osadenie nového osvetlenia a zvodidiel. Realizátorom bola spoločnosť OHLA ŽS. Práce sa začali vlani vo februári, doposiaľ prebiehali drobné úpravy.



Mlynár uviedol, že takmer päť miliónov eur je zo zdrojov plánu obnovy. Vzniknutý rozdiel sa týka neoprávnených nákladov. „Ide o úpravy elektronického zabezpečovacieho systému - stavadla - softvéru, aby nemohli byť z hlavnej trate výhybkou odklonené vlaky, keďže je to cyklotrasa, ale zároveň ešte stále súčasť dráh Železníc Slovenskej republiky a my to máme ako združenie obcí v nájme,“ doplnil.



Preprava po tejto železničnej trati sa skončila v roku 1978. Myšlienka Zelenej cesty vznikla ešte v 90. rokoch minulého storočia, reálne kontúry začala naberať v roku 2008. V roku 2017 vzniklo združenie obcí tvorené mestami Piešťany, Vrbové a obcami Trebatice a Krakovany. Združenie má pozemky pod traťou od železníc v desaťročnom prenájme s možnosťou prolongácie. Na podporu zámeru sa v minulosti uskutočnila aj petícia či verejné cyklojazdy.