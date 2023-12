V Piešťanoch vzniká nové obchodné centrum Klokan II

Piešťany 26. decembra (TASR) - Druhý developerský projekt spoločnosti KLM Real Estate v Piešťanoch začala spoločnosť realizovať v závere tohto roka. Obchodné centrum Klokan Piešťany II by malo byť ukončené v auguste 2024, na výstavbu plánuje vynaložiť 5,2 milióna eur. Uvádza to spoločnosť na svojom webe.



Prevádzky by mali dostať k dispozícii celkovo 3722 štvorcových metrov plochy, počíta sa s deviatimi obchodnými priestormi. Spoločnosť uvádza vo svojich plánoch podobný projekt zrealizovať v rámci Trnavského kraja najbližšie v Senici, v Piešťanoch už od roku 2019 jeden menší, Klokan I za 2,5 milióna eur, funguje na Bratislavskej ulici. Nový je situovaný pri Sídlisku Nikolu Teslu.